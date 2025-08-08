Các chủ xe Honda này được đền 200 triệu đồng/người vì một tính năng giúp tiết kiệm xăng bị lỗi

Vụ kiện tập thể này xoay quanh hệ thống Idle Stop được sử dụng trên một số mẫu xe Honda và Acura. Hệ thống này có khả năng gây ra lỗi, khiến chủ xe không thể khởi động lại phương tiện.

Ban đầu, Honda phải đối mặt với ba vụ kiện tập thể về vấn đề này tại Mỹ, nhưng sau đó đã được hợp nhất thành một. Nguyên nhân được cho là đến từ hệ thống dừng-khởi động (Idle Stop) nhằm tiết kiệm nhiên liệu khi xe dừng lại, nhưng không hoạt động đúng cách. Điều này khiến xe không thể khởi động lại và gây ra nhiều phiền toái cho chủ xe.

Tính năng ngừng/khởi động động cơ phát sinh lỗi khiến xe không khởi động lại được. Ảnh minh họa: YT

Các mẫu xe liên quan đến vụ kiện bao gồm Acura TLX 2015-2020, Acura MDX 2016-2020, Honda Pilot 2016-2021, Honda Passport 2019-2021 và Honda Ridgeline 2020-2021.

Tổng cộng 20 nguyên đơn sẽ nhận được 7.500 USD (khoảng 200 triệu đồng) mỗi người như một phần của thỏa thuận. Ngoài ra, các luật sư đại diện cho những nguyên đơn này sẽ nhận được 11,7 triệu USD (307 tỷ đồng).

Một tính năng lỗi mang đến khoản đền bù lớn cho các chủ xe. Ảnh: Milkstore

Không chỉ dừng lại ở các khoản bồi thường, Honda còn gia hạn bảo hành cho các xe bị ảnh hưởng. Trước đây, Honda đã từng cung cấp gia hạn bảo hành 10 năm cho việc điều chỉnh van miễn phí và thay thế mô-tơ khởi động miễn phí. Tuy nhiên, điều kiện là đại lý phải xác minh được sự cố với hệ thống Idle Stop của xe. Giờ đây, tất cả các xe đủ điều kiện đều có thể được gia hạn bảo hành 10 năm cho việc điều chỉnh van và thay thế mô-tơ khởi động miễn phí nếu chủ xe gặp bất kỳ sự cố nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc gia hạn bảo hành này chỉ có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày mua hoặc thuê xe ban đầu. Chủ sở hữu các xe đời 2015 có 24 tháng để yêu cầu gia hạn bảo hành, trong khi chủ sở hữu các xe đời 2016 có 18 tháng.

Chủ xe không chỉ được đền tiền, trả bù tiền sửa chữa mà còn được gia hạn bảo hành 10 năm. Ảnh: Milkstore

Đối với những tài xế đã tự bỏ tiền túi để sửa chữa các vấn đề liên quan đến hệ thống Idle Stop, họ có thể đủ điều kiện để được hoàn trả chi phí. Khoản hoàn trả này bao gồm chi phí thay thế mô-tơ khởi động hoặc rơ le khởi động, cũng như điều chỉnh van.