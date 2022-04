Các chủ tịch ngân hàng nói gì khi cổ phiếu liên tục lao dốc?

Đóng cửa ngày 21/4, nhiều mã ngân hàng đã ghi nhận mức giảm hàng chục % kể từ đầu tháng 4 như SHB (24,2%), ABB (21,4%), STB (12,8%), TCB (12%)... Cú lao dốc này đã khiến vốn hóa ngành ngân hàng bốc hơi hàng trăm nghìn tỷ đồng và là một trong những nhân tố chính kéo giảm các chỉ số thị trường.

Sang ngày 22/4, cổ phiếu ngân hàng mới hồi lại được một chút nhưng vẫn đang ở vùng thấp nhất 1 năm.

Đáng chú ý, nhịp giảm của cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong thời gian các nhà băng tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 và công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tốt.

Theo đó, tính đến hết quý I/2022, lợi nhuận trước thuế SHB ước đạt 3.226 tỷ đồng, hoàn thành gần 30% kế hoạch cả năm. Với kết quả này, ban lãnh đạo ngân hàng lạc quan sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận gần 11.700 tỷ trong năm nay. Tương tự, ABBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 575,6 tỷ, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 18% kế hoạch đề ra.

Tại đại hội cổ đông, một cổ đông SHB đặt câu hỏi về kết quả lợi nhuận tích cực, tuy nhiên giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh thời gian qua. Cổ đông này đề nghị không nên phát hành cổ phiếu tăng vốn và dùng lợi nhuận để mua cổ phiếu quỹ vì thị giá đang thấp.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, quan điểm của ông thì cổ đông là những người chủ của ngân hàng. Và tất cả đều hướng đến nâng cao sức khoẻ, năng lực tài chính cho ngân hàng. Do đó, vẫn cần tăng vốn để đảm bảo chuẩn mực quốc tế, an toàn, bền vững.

"Đúng là giá cổ phiếu có xuống thời gian gần đây. Giá trên thị trường sẽ có lên có xuống. Tuy nhiên, cổ đông có thể phân tích sẽ thấy giá trị cao hơn thị giá thời điểm hiện tại. Chúng ta nên có niềm tin và sự phân tích để đầu tư cổ phiếu có giá trị, bền vững", Chủ tịch SHB nói.

Cũng tại đại hội cổ đông vừa qua, trả lời câu hỏi cổ đông về việc cổ phiếu ABBank tăng chậm nhưng giảm nhanh nhất ngành, Chủ tịch Đào Mạnh Kháng cho biết từng nhận được phản ánh vì tình trạng cổ phiếu không có ‘’sóng sánh’’, các thông tin đưa ra không có nhiều đột biến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng xác định ABBank là ngân hàng an toàn, bền vững và không hướng tới sự hào nhoáng bên ngoài. Do vậy ngân hàng luôn lấy sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu; không hướng tới các lĩnh vực rủi ro, nhất là khi thị trường đang rất biến động. Qua đó mang lại sự hiệu quả và an toàn cho ngân hàng và các cổ đông. Chủ tịch ABBank mong muốn cổ đông kiên trì với ngân hàng.

Trả lời thêm về vấn đề này, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Quân cho biết khi cổ phiếu lên sàn chính thức (HoSE) thì hoạt động kinh doanh mới tác động sâu rộng đến giá cổ phiếu. Năm 2022, ABBank sẽ xử lý dc toàn bộ trái phiếu của VAMC. Do vậy tỷ lệ chia cổ tức sẽ dc nới rộng và NHNN sẽ coi đó là cơ sở để cho ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt. Đây là cơ sở để cổ đông kỳ vọng nhiều hơn về cổ phiếu ABBank trong thời gian tới.

Tại đại hội cổ đông thường niên mới tổ chức sáng 22/4, một cổ đông cũng đặt câu hỏi cho Hội đồng Quản trị Sacombank về nguyên nhân giá cổ phiếu STB giảm liên tục trong thời gian qua. Phản hồi cổ đông, Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cho biết giá cổ phiếu giảm là do diễn biến chung của thị trường và các cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị giảm giá.

