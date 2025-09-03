Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80

Ông Cao Kim Thông, cựu chiến binh phường Văn Miếu, chia sẻ: “Tôi có mặt tại ga Hà Nội từ 11h trưa để gặp gỡ, tiễn các chiến sĩ sau những ngày vất vả hoàn thành nhiệm vụ A80, lên đường trở về đơn vị. Nhìn các chiến sĩ trẻ hôm nay, tôi vô cùng xúc động và tự hào, như thấy lại hình ảnh của thế hệ chúng tôi năm xưa. Chỉ mong các em luôn rèn luyện tốt, giữ vững ý chí, để trở về đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.