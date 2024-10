Các cặp đôi tay trong tay tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội: "Mọi năm chỉ đi với bạn bè, 20/10 năm nay được đi với người yêu!"

Chị Nguyễn Thị Hải, chủ của một tạp hoa ở chợ Quảng An chia sẻ: “Không khí nơi đây nhộn nhịp bắt đầu từ 2 ngày trước nhưng buổi tối hôm nay mọi người đến xem và mua hoa là đông nhất. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ. Năm nay, nhiều nơi trồng hoa bị ảnh hưởng do bão lú nên nguồn cung nhập về không đều, chậm hơn so với mọi năm. Nhà tôi chủ yếu bán hoa hồng, dù gần ngày 20/10 nhưng chúng tôi không tăng nhiều so với ngày thường”.