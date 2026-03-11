Các biện pháp khẩn cấp để giảm giá dầu đang phát huy tác dụng

Thị trường năng lượng toàn cầu đã trải qua đợt điều chỉnh đầu tiên sau một thời gian "mắc kẹt" giữa những tuyên bố quyết đoán từ các nhà lãnh đạo khối G7 và những nước xuất khẩu hàng hóa chủ chốt.

Sau đợt tăng giá kéo dài do việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Bahrain, giá dầu thô bắt đầu giảm, xuống dưới 90 USD/thùng. Sự lạc quan của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi báo cáo về việc chuẩn bị cho một cuộc can thiệp phối hợp quy mô lớn để giải phóng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược.

Theo Financial Times, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có thể sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động của quá trình này, điều đó đảm bảo sự ổn định nguồn cung trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng do xung đột ở Trung Đông gây ra.

3 nước G7, trong đó bao gồm Hoa Kỳ, đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng bơm một lượng lớn dầu thô vào thị trường. Các quan chức Mỹ tin rằng để giảm thiểu hiệu quả hiện tượng giá dầu tăng vọt, việc giải phóng từ 300 đến 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ là cần thiết.

Đây là một lượng đáng kể, nếu xét đến tổng trữ lượng dầu của các nước G7 ước tính khoảng 1,2 tỷ thùng. Song song với sáng kiến của các nước phương Tây, Saudi Arabia cũng đã đưa ra một đề xuất quan trọng.

Riyadh tuyên bố sẵn sàng tổ chức cung cấp thêm dầu khẩn cấp, gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các thị trường vốn lo ngại về việc xuất khẩu từ khu vực Vịnh Ba Tư sẽ bị đình trệ hoàn toàn.

Những hành động này nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, mối đe dọa nói trên đã trở thành hiện thực sau đợt tăng giá kỷ lục hồi đầu tháng này.

Bất chấp phản ứng tích cực từ các sàn giao dịch chứng khoán, giới chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng kho dự trữ chiến lược chỉ là biện pháp tạm thời, không giải quyết được vấn đề an ninh năng lượng cơ bản.

Thị trường dầu mỏ đã hạ nhiệt sau những bước đi nhanh chóng và quyết liệt.

Trong khi Washington thảo luận về hành động chung với Tel Aviv và nhà lãnh đạo mới Mojtaba Khamenei đang củng cố vây cánh của mình ở Tehran, nguy cơ những cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu vẫn còn đó.

Tuy nhiên, việc Saudi Arabia sẵn sàng sử dụng công suất dự trữ của mình và quyết tâm của G7 trong việc giải phóng các kho chứa quốc gia đã tạm thời xoa dịu nỗi lo lắng.

Đối với những nước như Anh, nơi trữ lượng khí đốt đã cạn kiệt đến mức nguy cấp, tin tức này mang lại hy vọng ngăn chặn sự sụp đổ năng lượng hoàn toàn trong những tuần tới.

Diễn biến giá cả trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tốc độ hàng triệu thùng dầu đã hứa hẹn đến tay người tiêu dùng cuối cùng và liệu các nỗ lực ngoại giao có thể giải tỏa tuyến thương mại quan trọng hay không.

Theo Financial Times



