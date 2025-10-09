Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!

Cả nước đang hướng về miền Bắc và miền Trung - nhất là các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Sau ưu tiên cứu người, lực lượng cứu hộ và người dân còn hỗ trợ di dời các tài sản có giá trị về vật chất lẫn tinh thần của bà con, cụ thể là các bé... lợn.

Trên các nền tảng MXH, nhiều khoảnh khắc ghi lại màn giải cứu các bé lợn, bé chó ra khỏi vùng ngập lụt nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Có đàn lợn được lùa lên phòng khách, phòng thờ của gia đình để tránh ngập; có những chú lợn bé hơn thì được “cưỡng chế” ra khỏi vùng lũ; có mẹ con chú chó lại được lót ổ nằm chậu đẩy đi;...

Đàn lợn ở Thái Nguyên nằm la liệt từ cầu thang lên đến phòng thờ ở tầng 2 mà thấy thương (Nguồn: @chicuong9688)

Dù lợn của nhà mình hay nhà hàng xóm, dù người dân hay lực lượng cứu hộ,... tất cả đều nỗ lực ứng cứu. Bởi lẽ mỗi con lợn được cứu không chỉ là tài sản, là tiền học phí của con cái mà còn là hy vọng để sau bão, bà con vùng bão lũ còn có cái bắt đầu lại.

Vì vậy những khoảnh khắc vừa thương vừa buồn cười này đôi khi lại là niềm vui bình dị, giúp chính bà con và cộng đồng tìm thấy chút niềm vui giữa mùa mưa bão. Nó cũng minh chứng rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, lòng tốt và khiếu hài hước của mọi người vẫn chưa bao giờ tắt.

Chiến sĩ công an giải cứu "học phí" cho con nhà ai đây này (Ảnh: Vĩnh Lộc - Thạch Thành)

Một cư dân mạng ở Hà Giang (cũ) kể chuyện cả xóm cùng nhau phá cửa cứu đàn lợn nhà hàng xóm: "Đây là xóm tôi, là người Việt Nam ta đó. Dù mưa lũ đến nhanh, nhà nào cũng nguy cơ mất hết nhưng vẫn sẵn sàng giúp di chuyển gần 30 con lớn khi hàng xóm vắng nhà. Với chúng ta đó chỉ là một vài con lợn nhưng với họ đó là tất cả. Bão lũ thương lắm nhưng cũng thật ấm lòng". (Nguồn: minahappy154)

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Có tâm với động vật sau sẽ được hưởng phúc nhé! - Việc cứu được những con vật là một việc làm rất tốt đó ạ. Đó là một hành động thiện lương chứ không phải vì nó là vật nuôi của mình nên mình phải cứu đâu. - Lợn có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình lại được công kênh lên vai hay ở nhà cao cửa rộng thế này. - Lợn nhủ: “Lần đầu tiên trong đời tụi mình ở nhà lầu, nằm ở phòng khách. - Nói chuẩn ra thì sau trận lũ lụt này những chú lợn là tài sản lớn nhất của người chăn nuôi và bà con làm nông nghiệp. - Nhìn mấy em lợn thương quá chừng. - Tài sản của người dân nên phải bảo vệ thôi. Mong nước rút nhanh cho đỡ khổ. - Nhìn thì hài nhưng nghĩ thấy thương bà con dân vùng thiên tai quá. Cố lên đồng bào mình ơi! - Không ai bị bỏ lại phía sau. Bé lợn nhìn vô tri vậy thôi chứ học phí cả năm học đó ạ.

Rất nhiều khoảnh khắc giải cứu các bé lợn, bé chó vẫn đang tiếp tục được chia sẻ lên MXH:





Đàn ông trai tráng trong một xóm ở Thái Nguyên cùng nhau chạy lũ cho "các em lợn thân yêu" (Nguồn: @lopvietdung_songcong)

Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) bê lợn giúp bà con chạy lụt (Nguồn: Đoàn phường Vạn Xuân TN)

Một bé lợn ở Thái Nguyên được công kênh lên vai chạy lũ (Nguồn: @trangcoi1003)

Đàn lợn này thì được sắp xếp vị trí ở phòng khách (Nguồn: @kienluongduy)

Mẹ con đàn chó được ứng cứu kịp thời (Nguồn: @roxinh.zz)

Bé Hồng và bé Na buổi đêm được đưa lên gác xép tránh lụt, buổi sáng được ngồi thuyền đi ra (Nguồn: @cucailab)

(Tổng hợp)