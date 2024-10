Các “Anh trai say hi” đổ bộ sàn diễn thời trang

ELLEMan Fashion show 2024 có chủ đề “Đa chiều phong cách” (Dimensions of Style) giới thiệu bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế. Đặc biệt, show diễn thời trang này còn có sự tham gia trình diễn của các "Anh trai say hi" đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua.