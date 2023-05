Cá tươi in 3D chuẩn bị ra mắt thị trường

Một người bán cá mòi tại chợ cá al-Muaskar, thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu Agency

Công ty Umami Meats của Israel đã phát triển phi lê cá mú in 3D từ tế bào gốc, sau đó được xử lý thông qua công nghệ in sinh học thành hình dạng giống một con cá. Sản phẩm được tạo ra có hương vị và kết cấu giống cá tự nhiên. Dự kiến loại thực phẩm này có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

Phi lê cá mú được tạo ra bằng cách kết hợp các tế bào gốc của cá với các chất dinh dưỡng khác nhau, sau đó được xử lý thành mực sinh học rồi đưa vào máy in. Quá trình in chỉ mất vài phút. Thành phẩm sau đó có thể được nấu chín và ăn ngay lập tức.

Mihir Pershad, Giám đốc điều hành của Umami Meats, cho biết: “Trong những tháng tới, chúng tôi dự định công bố kế hoạch đưa loại cá này ra thị trường. Trong lần nếm thử đầu tiên, chúng tôi đã có được một sản phẩm có vị và tan trong miệng giống hệt loại cá hảo hạng”.

Các chuyên gia hàng hải ước tính rằng khoảng 1/3 trữ lượng cá toàn cầu đang bị khai thác quá mức. Đặc biệt cá mú được coi là có nguy cơ tuyệt chủng.

Trước đây, nhiều công ty thực phẩm đã nghiên cứu để tạo ra các loại thịt in 3D, trong đó có thịt bò và các loại hải sản khác như lươn. Năm 2020, “gã khổng lồ” thức ăn nhanh KFC đã hợp tác với một công ty in sinh học của Nga để sản xuất gà miếng nhân tạo.

Ngoài Mỹ, Israel là một trong số những quốc gia đang nổi lên với công nghệ thực phẩm nhân tạo đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong đó, công nghệ in 3D dần trở thành xu hướng vì có thể tạo ra các sản phẩm giống thật đến từng chi tiết. Công nghệ in thực phẩm 3D được cho là mang lại vô số lợi ích, đặc biệt là khi thế giới phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm do nhu cầu đánh bắt quá mức.