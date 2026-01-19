Cả Trung Quốc si mê chuyện tình của thủ môn Li Hao và bạn gái "bạch nguyệt quang": 1000 điểm xứng lứa vừa đôi!

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Trung Quốc trước U23 Uzbekistan tại tứ kết U23 châu Á 2026, cái tên Li Hao (sinh năm 2004) nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội nước này. Từ một thủ môn trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao, Li Hao trở thành nhân vật “hot search” khi hàng loạt đoạn video về các pha cứu thua, loạt sút luân lưu và khoảnh khắc ăn mừng sau trận đấu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Song song với màn trình diễn trên sân cỏ, đời tư của Li Hao cũng bất ngờ được quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Từ khóa "Li Han và bạn gái", "Li Han và người yêu" bấy ngờ được quan tâm, tìm kiếm nhiều trên nền tảng mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam).

Không giấu giếm, Li Han cũng thoải mái công khai chuyện hẹn hò lên MXH, dù không chia sẻ quá nhiều về mối tình này với truyền thông. Những hình ảnh đời thường, chuyến du lịch chung hay khoảnh khắc ăn mừng cùng nhau bất ngờ được “đào lại”, nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Cặp đôi đăng ảnh kỷ niệm 2 năm bên nhau.

Theo tìm hiểu, bạn gái của Li Hao hơn anh 1 tuổi, vừa bước sang tuổi 23 - hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô sở hữu kênh Douyin riêng với hơn 15.000 người theo dõi. Trên mạng xã hội cô có cái tên thường gọi là Viên.

Cặp đôi vừa kỷ niệm tròn 2 năm yêu nhau vào ngày 25/12/2025.

Trước đó, chuyện tình này gần như chỉ được biết đến trong phạm vi người theo dõi cá nhân, nhưng sau trận thắng U23 Uzbekistan tối 17/1, mọi thứ đã thay đổi. Hàng loạt netizen đã tràn vào tài khoản Douyin của Viên để chúc mừng, gửi lời động viên, thậm chí nhờ cô “tiếp thêm may mắn” cho Li Hao ở những trận đấu tiếp theo. Viên cũng thường xuyên thả tim các bình luận tích cực, bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của cộng đồng mạng.

Nói về bạn trai, Viên từng chia sẻ trên mạng xã hội : “Đó là cảm giác tự hào và hạnh phúc. Hãy cho phép tôi được tự hào một chút vì tôi có người để dựa vào.”

Không chỉ thể hiện sự ủng hộ qua lời nói, Viên còn âm thầm đóng vai trò hậu phương tinh thần cho Li Hao trong sự nghiệp của nam cầu thủ trẻ. Ở một trận vòng bảng U23 châu Á 2026, sau khi đội tuyển giữ sạch lưới, thủ môn sinh năm 2004 đã tiến lại khán đài ăn mừng cùng bạn gái. Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và được cư dân mạng ví như một “cảnh phim ngôn tình giữa đời thực”.

Cô bạn thường xuyên tới cổ vũ cho người yêu.

Trước đó, trên mạng xã hội, Viên cũng từng đăng lời nhắn cổ vũ: “Từ cuộc thi trước đến cuộc thi này, mỗi lần em đến xem anh thi đấu đều không thua. Cùng tiến tiếp nhé!” Thông điệp giản dị nhưng cho thấy cô chính là điểm tựa tinh thần quan trọng của thủ môn U23 Trung Quốc tại giải đấu lần này.

Về phía mình, nếu thấy bạn gái ở trên khán đài cổ vũ, sau mỗi trận đấu, Li Hao thường tạo động tác tay tạo hình trái tim như một cách đáp lại sự ủng hộ.

Trong suốt 2 năm yêu, cả hai đồng hành với nhau trên nhiều phương diện. Từ giữa năm 2024, Li Hao đã đăng công khai hình ảnh bạn gái trên Douyin cá nhân.

Trên mạng xã hội, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị: đi ăn, dạo phố, du lịch, chụp photobooth hay gặp gỡ bạn bè. Không quá màu mè, nhưng chính sự tự nhiên này lại khiến mối quan hệ của họ được đánh giá là gần gũi và bền vững.

Cả hai cùng đi du lịch, đồng hành với nhau trong nhiều khoảnh khắc của đời sống.

Không chỉ gây chú ý vì là bạn gái của thủ môn đang nổi, Viên còn được nhận xét là xinh xắn, ngoại hình ngọt ngào, mang phong cách nhẹ nhàng, năng lượng tích cực. Nhiều netizen ví cô có nét giống các hot girl hoặc diễn viên trẻ Trung Quốc.

Được biết, Viên từng tốt nghiệp University of Southampton (Anh) và hiện đã trở về Trung Quốc sinh sống, làm việc. Thông tin này càng khiến cư dân mạng dành nhiều thiện cảm cho cô, cho rằng cặp đôi “trai tài - gái sắc” không chỉ tương xứng về ngoại hình mà còn về học vấn, lối sống.

Nguồn: Douyin nhân vật.