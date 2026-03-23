Tổng thống Ukraine có "linh cảm xấu"

Cuộc tấn công gia tăng khi Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông có "linh cảm xấu" về hậu quả của cuộc xung đột Trung Đông đối với đất nước mình. "Các bạn thấy đấy, các cuộc họp ngoại giao, các cuộc họp 3 bên của chúng ta liên tục bị hoãn lại. Chỉ có một lý do: chiến tranh ở Iran", ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật.

Tổng thống Ukraine Zelensky

"Đối với ông Putin, một cuộc chiến dài ở Iran là một lợi thế", ông Zelensky nói – khi giá dầu tăng và việc Mỹ tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với một số loại dầu thô của Nga có lợi cho nền kinh tế Nga. Trong bối cảnh đó, Nga đang tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine.

Nga chuyển quân, tăng cường pháo binh và không quân chiến thuật

"Nga đã tăng cường áp lực trên một số khu vực của mặt trận", Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm thứ Sáu. "Trong vài ngày liên tiếp, số lượng các cuộc giao tranh đã vượt quá 200", ông nói thêm – khẳng định rằng quân Nga đang mất hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày.

"Các cuộc di chuyển quân tích cực, pháo binh tăng cường, không quân chiến thuật và việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) đang được quan sát thấy trên tất cả các khu vực, cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo, ,Dmytro Zaporozhets thuộc Quân đoàn 11 của Ukraine nói với đài truyền hình Suspilne của Ukraine hôm thứ Bảy.

Một trọng tâm của các cuộc tấn công của Nga là thị trấn Lyman ở Donetsk, nằm ở rìa vành đai pháo đài của Ukraine trong khu vực, và là một cứ điểm quan trọng bảo vệ thành phố lớn hơn Sloviansk. Quân đoàn 3 của Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng quân Nga đã sử dụng gần 30 xe bọc thép cùng với hơn 500 lính bộ binh trong khu vực.

Nga thay đổi chiến thuật

Quy mô của cuộc tấn công này thể hiện sự thay đổi chiến thuật của Nga, sau khi sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ nhằm mục đích thâm nhập các vị trí của Ukraine. "Cuộc tấn công cấp tiểu đoàn này lớn hơn đáng kể so với hầu hết các cuộc tấn công cơ giới của Nga trong những tháng gần đây", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington nhận định.

Có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang lên kế hoạch tăng cường các hoạt động trên bộ chống lại các khu vực khác của Vành đai Pháo đài ở phía nam, bao gồm các thành phố Kramatorsk và Kostantynivka, những trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine, theo ISW. Nga đã đưa vào các xe bọc thép và các đơn vị cơ giới, đồng thời tăng gấp đôi việc sử dụng pháo binh và không quân chiến thuật theo hướng Kramatorsk, theo Quân đoàn 11 của Ukraine.

Lực lượng Ukraine bị áp đảo về số lượng dọc theo phần lớn mặt trận, và phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái để phá vỡ các cuộc tấn công của Nga.

Nhưng ISW ước tính rằng mặc dù Nga có thể đạt được một số thắng lợi chiến thuật trong năm nay ở Donetsk, nhưng khó có khả năng chiếm được vành đai pháo đài. Bản báo cáo mô tả các đơn vị Nga trong khu vực bị dàn trải quá mức.

Mặc dù đã đạt được những thắng lợi nhỏ trong những tháng gần đây trên phần lớn chiến trường, Điện Kremlin vẫn tiếp tục khẳng định việc chiếm giữ phần còn lại của bốn khu vực phía đông Ukraine vẫn là mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát khoảng 20% Donetsk và phần lớn Kherson và Zaporizhzhia. Họ đã giành được thêm lãnh thổ ở phía nam vào tháng trước.