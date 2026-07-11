Cả thế giới phải chịu thua một mỹ nhân Gen Z: Đóng 1 phim mà độ hot tăng 325%, tới nụ cười cũng gây sốt toàn cầu

Cuộc đời của mỹ nhân này đã thay đổi chỉ sau 1 bộ phim.

Obsession (Ám Ảnh) sau khi ra rạp đã nhanh chóng trở thành hiện tượng bùng nổ phòng vé và phủ sóng mạng xã hội với hàng loạt phân cảnh viral. Bên cạnh một kịch bản kịch tính, yếu tố làm nên sự thành công vượt kỳ vọng của tác phẩm còn là màn thể hiện xuất thần của nữ chính - Inde Navarrette. Sức hút của bộ phim đã giúp mỹ nhân gen Z này có màn "đổi đời" đúng nghĩa khi từ một gương mặt ít người biết đến trở thành cái tên được săn đón trên toàn cầu.

Inde Navarrette nổi tiếng sau Obsession

Theo đó, sau khi Obsession ra mắt, độ nổi tiếng của Inde Navarrette tăng theo cấp số nhân. Nếu trước đó tài khoản Instagram của nữ diễn viên chỉ có khoảng 683.000 người theo dõi thì đến nay con số đã chạm mốc 2,9 triệu, tức tăng thêm hơn 2,2 triệu follower, tương đương mức tăng khoảng 325% chỉ sau thời gian ngắn. Với một diễn viên trẻ chưa có nhiều vai chính, đây là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy, cho thấy hiệu ứng khổng lồ mà Obsession mang lại.

Instagram của Inde Navarrette hiện đã có hơn 2,9 triệu người theo dõi

Không chỉ lượng người theo dõi tăng vọt, những đoạn cắt xoay quanh nhân vật của Inde cũng liên tục xuất hiện trên MXH. Trong đó, phân cảnh nữ diễn viên nở nụ cười đầy lạnh gáy đã trở thành "đặc sản" của bộ phim. Nụ cười "hot" rần rần không mang vẻ ngọt ngào mà vừa quái dị vừa đáng sợ, khiến người xem nổi da gà.

Nụ cười của Inde Navarrette gây ám ảnh cho khán giả

Ít ai biết rằng trước khi một bước thành ngôi sao toàn cầu, Inde Navarrette từng có quãng thời gian vô cùng chật vật. Sau nhiều vai phụ mờ nhạt, cô trải qua hơn một năm không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Để có tiền chi trả chi phí sinh hoạt, cô đã phải làm đủ mọi nghề, từ dắt chó đi dạo thuê cho đến streamer game để kiếm sống qua ngày.

Song, hào quang cuối cùng đã gọi tên người xứng đáng. Thành công ngoài mong đợi của bộ phim đã đưa Inde từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý cả về phim ảnh lẫn thời trang. Trong đó, Dior đã dành cho Inde sự ưu ái đặc biệt. Thương hiệu xa xỉ mới đây đã tài trợ cho cô một chuyến vi vu sang chảnh, tài trợ từ trang điểm, thử trang phục đến tặng quà để cô tham dự những show diễn thời trang danh giá nhất và kết giao với dàn sao hạng A toàn cầu.

Trở thành nàng thơ mới của Dior

Nói thêm về Obsession, bộ phim xoay quanh nhân vật Bear (Michael Johnston) - một chàng trai rụt rè, vụng về, làm việc tại một cửa hàng nhạc cụ. Từ lâu, Bear đã đem lòng yêu thầm cô bạn đồng nghiệp thân thiết Nikki (Inde Navarrette) nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối. Mọi chuyện thay đổi khi Bear tình cờ mua được một món đồ chơi siêu nhiên bí ẩn có tên là "One Wish Willow" (cây liễu ước nguyện). Khát khao có được người mình thương, Bear đã ước Nikki yêu mình hơn bất kỳ ai trên đời.

Điều ước lập tức ứng nghiệm nhưng đi kèm một cái giá tàn khốc. Tình yêu của Nikki nhanh chóng biến chất thành sự cuồng nhiệt thái quá, điên cuồng và mất kiểm soát. Nikki vừa là nạn nhân của thế lực siêu nhiên, vừa biến thành một kẻ phản diện đáng sợ, kéo Bear vào một vòng xoáy ngột ngạt, bạo lực và không có lối thoát.

Obsession - Phim kinh dị, tâm lý về tình yêu gây bão toàn cầu

Với cốt truyện như vậy, Inde Navarrette chính là nữ chính và cũng là linh hồn của phim. Cô lột tả xuất sắc hai trạng thái đối lập từ một cô gái đáng yêu, thân thiện biến thành một kẻ cuồng yêu quái dị, mang nụ cười dữ tợn ám ảnh. Obsession sau khi ra mắt không chỉ làm thay đổi cuộc đời của Inde Navarrette mà còn tự mình làm nên lịch sử phòng vé. Bộ phim chỉ tiêu tốn vỏn vẹn 750.000 USD để hoàn thiện. Tính đến hiện tại, Obsession đã đạt doanh thu hơn 400 triệu USD, chính thức vượt qua tác phẩm kinh điển Enter The Dragon (Long Tranh Hổ Đấu) của Lý Tử Long để trở thành bộ phim có kinh phí dưới 1 triệu USD sở hữu doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thậm chí, sau khi thấy tiềm năng quá lớn từ buổi chiếu thử tại Liên hoan phim Toronto (TIFF), hãng phim danh tiếng Focus Features đã bạo chi khoảng 14-15 triệu USD để mua đứt quyền phân phối toàn cầu, biến nó thành canh bạc lãi nhất lịch sử 24 năm của hãng.

Obsession đã làm nên lịch sử tại phòng vé

Từ cô gái từng loay hoay kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau đến nàng thơ mới của Dior, thành công của Inde Navarrette là quả ngọt cho những nỗ lực, kiên trì suốt nhiều năm của cô gái trẻ. Với sức nóng mà Obsession vẫn đang tạo ra, không ít khán giả tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong sự nghiệp của mỹ nhân gen Z này.