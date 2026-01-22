Cả thế giới nói về chuyện nhà Beckham: Vụ Brooklyn chưa là gì so với drama ngoại tình, rò rỉ email rúng động

Brooklyn Beckham vừa khiến cả thế giới chấn động khi đưa ra tuyên bố gây sốc về mâu thuẫn với cha mẹ - David và Victoria Beckham bằng 6 trang tâm thư đăng trên story Instagram vào ngày 20/1. Sau hơn một năm rạn nứt, Brooklyn cáo buộc cha mẹ thao túng truyền thông, kiểm soát cuộc đời và phá hoại chuyện tình cảm của anh, đặt tiền bạc lên trên tình thân. Cậu cả nhà Beckham đồng thời khẳng định anh sẽ không bao giờ hòa giải với gia đình.

Dù cú nổ mang tên Brooklyn thực sự gây sốc toàn cầu, nhưng trong suốt 29 năm hôn nhân, David - Victoria Beckham đã từng đối mặt với vô số bê bối và tranh cãi nghiêm trọng : từ nghi án ngoại tình, email gây phẫn nộ đến khủng hoảng tài chính.

Từ cáo buộc ngoại tình...

Năm 2004, hình tượng người đàn ông hoàn hảo của David Beckham bất ngờ sụp đổ khi anh bị cáo buộc ngoại tình với nữ trợ lý Rebecca Loos sau lưng vợ Victoria. Chính Rebecca Loos là người tiết lộ cuộc tình vụng trộm của mình với cựu danh thủ nước Anh trên truyền thông. Vụ ngoại tình với trợ lý Rebecca Loos cũng chính là bê bối lớn nhất và dai dẳng nhất trong cuộc đời David.

Theo Rebecca Loos, mối quan hệ sai trái của họ kéo dài khoảng 4 tháng, bắt đầu từ thời điểm David Beckham chuyển tới Tây Ban Nha khoác áo câu lạc bộ Real Madrid. Cuộc sống xa nhà, xa vợ khiến David Beckham cảm thấy cô đơn, trống vắng. Trong thời gian đó, Rebecca Loos đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho David. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, David Beckham phải lòng Rebecca và hai người đã lén lút qua lại.

Ngay lập tức, David Beckham kịch liệt phủ nhận, gọi đó là cáo buộc "lố bịch" của Rebecca Loos, trong khi Victoria thừa nhận đó là "thời điểm lung lay nhất" trong cuộc hôn nhân của họ. Dù David luôn giữ thái độ phủ nhận, vụ việc này vẫn là một cái "gai" trong mắt gia đình Beckham cho đến tận ngày nay, khi Rebecca Loos vẫn đôi khi nhắc lại câu chuyện này. Trong phim tài liệu phát hành vào năm ngoái, Victoria thừa nhận thời điểm David Beckham vướng cáo buộc ngoại tình với Rebecca Loos là giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, khi cô không còn cảm giác "hai người là của nhau".

Cùng năm đó, một người mẫu khác là Sarah Marbeck cũng lên tiếng khẳng định từng qua đêm với David Beckham vào năm 2001. Giống như Rebecca Loos, David Beckham phủ nhận cáo buộc này. Sang năm 2005, David Beckham cùng cố vấn của mình bị tống tiền bởi một nhóm người, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin về đời tư của anh. Vụ việc sau đó đã được đưa ra tòa án.

Những cáo buộc này đã thử thách cuộc hôn nhân của David và Victoria, nhưng họ vẫn đứng vững, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ gia đình.

... đến rò rỉ email văng tục, "làm màu từ thiện", khiến David Beckham mất điểm trầm trọng

Sau loạt cáo buộc ngoại tình, đến năm 2017, hình tượng của David Beckham tiếp tục hoen ố khi anh vướng lùm xùm giả làm từ thiện và có ngôn từ văng tục không phù hợp với thân phận người của công chúng. Theo đó, các hacker đã phát tán loạt thư điện tử mà cựu cựu danh thủ nước Anh trao đổi với các cố vấn thân cận về việc anh làm từ thiện không phải vì lòng trắc ẩn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như cam kết mà là với mục đích đánh bóng tên tuổi, thúc đẩy kinh doanh.

Không chỉ vậy, trong nội dung email bị rò rỉ, David Beckham đã có giọng điệu xấc xược, văng tục và chửi rủa hội đồng Phong tước Hiệp sĩ CBE khi không trao danh hiệu cho anh. Ngoài ra, David Beckham còn có lời lẽ mỉa mai khiếm nhã, gọi việc nữ ca sĩ opera Katherine Jenkins giành tấm huy chương Hiệp sĩ OBE là "trò đùa lố bịch", sau khi cô vượt mặt anh trong cuộc đua phong tước.

Ban đầu David Beckham phủ nhận và cho biết nội dung email đã bị chỉnh sửa để bôi nhọ mình, nhưng sau đó anh đã thú nhận chính bản thân đã viết những bức thư điện tử gây sốc đó trong lúc tức giận. Vụ việc khiến hình ảnh quý ông điển trai, giàu có, nhân văn của David Beckham bỗng chốc nát vụn, vấy bẩn.

Victoria Beckham suýt phá sản, nghiện thẩm mỹ

Năm 2008, Victoria Beckham thành lập thương hiệu thời trang cá nhân, với mục tiêu lớn nhất là "muốn các con và ông xã David tự hào về mình". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhanh chóng bị hiện thực vả mặt. Vì chi tiêu phung phí, công ty của Victoria Beckham sớm rơi vào cảnh thua lỗ, mắc nợ lên đến 66 triệu bảng Anh (hơn 2.344 tỷ đồng).

Để cứu vãn tình hình, cô phải xin chồng bom tiền giúp đỡ. Thế nhưng, dù đã bỏ ra hàng triệu bảng Anh, David Beckham cũng không cách nào có thể giúp công ty của vợ thoát khỏi cảnh lỗ chồng lỗ, thậm chí các khoản nợ ngày càng tăng nhanh 1 cách chóng mặt. Quá sợ hãi, David Beckham đã phải lạnh lùng tuyên bố dừng đổ tiền vô nghĩa vào công ty trên bờ vực phá sản của vợ.

Theo Victoria Beckham, quyết định dừng "cứu trợ" của chồng khiến cô tan nát cõi lòng, tổn thương nặng nề: "Tôi nợ hàng triệu bảng Anh vào lúc đó. Tôi không biết phải làm gì, chỉ muốn cứu công ty mà tôi đã dồn mọi tâm huyết để thành lập. Việc David bảo rằng sẽ không cung cấp tài chính cho tôi nữa khiến tôi cảm thấy mình như đang chìm dần vào cát lún. Có lúc tôi còn nghĩ anh ấy thật máu lạnh khi bỏ rơi mình trong lúc khó khăn".

Trong tình cảnh suýt phá sản, Victoria đã quyết định cho 30 nhân viên nghỉ việc tạm thời để nhận tiền trợ cấp của nhà nước. Hành động này khiến bà Becks hứng chỉ trích dữ dội của dư luận. Nhiều ý kiến mỉa mai, lên án cặp vợ chồng nổi tiếng toàn cầu sở hữu khối tài sản kếch xù hàng trăm triệu bảng Anh, nhưng lại lợi dụng ngân sách nhà nước. Không chỉ vậy, David và Victoria Beckham còn gây bức xúc khi tuyên bố lâm cảnh khủng hoảng tài chính, sắp phá sản nhưng 1 người thì đổ tiền để ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, người thì vay ngân hàng 12,5 triệu USD ( 328 tỷ đồng) để mua căn penthouse ở Miami (Mỹ).

Ngoài vấn đề tài chính, Victoria Beckham còn bị cho là "nghiện dao kéo" và tạo thành hình mẫu xấu với công chúng. Cô từng công khai thừa nhận và sau đó hối hận về việc nâng ngực. Nữ ca sĩ đã tháo túi ngực vào năm 2014, chia sẻ rằng đó là một "dấu hiệu của sự bất an" và khuyên bản thân lúc trẻ "đừng đụng chạm đến vòng một của mình".

Dù cô liên tục phủ nhận đã phẫu thuật mũi, Victoria thường xuyên phải đối mặt với tin đồn về việc chỉnh sửa gương mặt. Cô cho rằng đó là nhờ kỹ thuật trang điểm tạo khối (contouring) khéo léo. Mặc dù cô khá cởi mở về việc chăm sóc da và tiêm filler (chất làm đầy) ở một mức độ nào đó, nhưng cô luôn khẳng định vẻ ngoài tự nhiên của mình là nhờ trang điểm và chăm sóc da. Việc Victoria Beckham theo đuổi hình ảnh hoàn hảo bằng "dao kéo" bị cho là có tác động xấu đến dư luận.

Có thể nói gia đình Beckham - dù là một biểu tượng toàn cầu về sự thành công và phong cách - cũng không tránh khỏi những sóng gió và bê bối như bao gia đình khác. Trong 1 gia tộc nổi tiếng ánh hào quang và những góc khuất luôn song hành.

Nguồn: Daily Mail