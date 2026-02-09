Ca sỹ nhí Dương Đức Hải hát cùng DTAP trong chương trình Xuân Quê Hương

Chàng ca sỹ nhí Dương Đức Hải - một “hiện tượng” của làng nhạc phía Bắc trong năm 2025 - vừa có màn khoe giọng khá ấn tượng với nhóm DTAP qua ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ trong chương trình nghệ thuật Xuân quê hương vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội.

Giọng hát sáng, khoẻ và đầy tinh thần tự hào của cậu thiếu niên 13 tuổi đã ngay lập tức nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, khi Hải vừa cất lên câu hát “Nhà tôi có treo một lá cờ, đỏ thắm những câu chuyện xưa…”. Đây là lần đầu tiên Dương Đức Hải hát ca khúc này và cũng lần đầu được gặp các đàn anh trong nhóm DTAP tài năng.

Ca sỹ nhí Dương Đức Hải.

Tuy nhiên, thay vì hồi hộp, lo lắng thậm chí run rẩy như nhiều ca sỹ trẻ khác khi hát cùng những nghệ sỹ tên tuổi trên một sân khấu lớn, hoành tráng và có rất nhiều quan khách ngồi xem, Dương Đức Hải lại rất bản lĩnh, tự tin bước ra sân khấu, đĩnh đạc và chững chạc với gương mặt tươi tắn cất tiếng hát sang sảng mà hồn nhiên.

“Em vô cùng tự hào khi được diễn trong một chương trình nghệ thuật lớn như thế này, lại còn hát với các anh DTAP nữa nên em càng phấn khởi, chỉ mong đến giờ diễn để bước ra sân khấu.

Khi được chú nhạc sỹ Lê Anh Thuỷ giao cho hát ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, em đã lên mạng để nghe bài hát này qua nhiều phiên bản khác nhau, em thuộc khá nhanh giống như học thuộc lòng một bài thơ trên lớp. Được sự hướng dẫn của chú Thuỷ và các cô chú nên em cũng thuộc bài nhanh và đáp ứng các yêu cầu của đạo diễn", nam ca sỹ nhí nói.

Xuân quê hương là chương trình cuối cùng của năm âm lịch 2025 mà ca sỹ nhí Dương Đức Hải tham gia biểu diễn, khép lại một năm “chạm ngõ” làng nhạc nhưng lại gặt hái được rất nhiều thành công, từ các giải thưởng trong nước đến quốc tế và các show diễn lớn. Đây là bước đệm rất vững chắc để cậu thiếu niên lớp 8 - ca sỹ nhí Dương Đức Hải vững bước trên con đường nghệ thuật, đặc biệt là dòng nhạc Opera mà em vô cùng yêu thích.

Chương trình được dàn dựng hoành tráng.

Ca sĩ Tùng Dương cũng hát trong chương trình.

Chương trình Xuân quê hương 2026 với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu trên khắp thế giới góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc. Với chủ đề Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành ba chương gồm “Những cánh én trở về”, “Hà Nội – Niềm tin, hy vọng” và “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng”.

Dưới bàn tay Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối những người con xa xứ với quê nhà trong khoảnh khắc đầu năm mới. Chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc có cấu trúc rõ ràng, mỗi chương mang một tinh thần riêng, dẫn dắt khán giả đi từ cội nguồn lịch sử, ký ức gia đình đến niềm tự hào dân tộc và khát vọng hướng tới tương lai.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ: “Là người làm nghệ thuật, tôi từng dựng nhiều sân khấu lớn nhưng lần này dành nhiều tâm sức bởi phía dưới ánh đèn không chỉ là khán giả mà là những trái tim đã đi rất xa để tìm về hai chữ quê hương…” Chương trình có sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ như NSUT Chiều Xuân, NSND Tấn Minh, Tùng Dương, Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp, Tiêu Minh Phụng, Thu Thủy, Bạch Trà…