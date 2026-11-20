Jeongyeon (TWICE) mới đây góp mặt trong danh sách đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố. Sự xuất hiện của nữ idol trong danh sách thu hút sự chú ý khi cô đang sở hữu diện mạo ngày càng sắc sảo, quyến rũ, khác hẳn hình ảnh từng bị đem ra bàn tán suốt một thời gian dài vì vấn đề cân nặng.

Jeongyeon (TWICE) được đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố

Ngay từ khi debut cùng TWICE, Jeongyeon đã gây chú ý với ngoại hình cá tính, mái tóc ngắn đặc trưng, mang đến màu sắc khác biệt giữa đội hình 9 thành viên. Jeong Yeon được yêu mến bởi chất giọng khỏe, tính cách hài hước và hình ảnh năng động. Mái tóc ngắn cùng phong cách tomboy từng trở thành dấu ấn riêng của Jeongyeon trong những năm đầu hoạt động, trước khi nữ ca sĩ dần thay đổi sang nhiều tạo hình nữ tính, trưởng thành hơn.

Thế nhưng, ngoại hình của Jeongyeon có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2020, khi cô gặp vấn đề nghiêm trọng ở vùng cổ, được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và phải phẫu thuật. Quá trình điều trị kéo dài khiến nữ ca sĩ phải sử dụng thuốc steroid, gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể, trong đó có tình trạng tích nước và tăng cân ngoài ý muốn.

Jeongyeon từng phải đối diện với hàng loạt bình luận ác ý về vóc dáng

Vốn đã phải dành nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe, Jeongyeon còn phải đối diện với hàng loạt bình luận ác ý về vóc dáng. Những hình ảnh của cô thường xuyên bị đem ra so sánh với thời mới debut, thậm chí trở thành đối tượng của những lời miệt thị ngoại hình, dù sự thay đổi này bắt nguồn từ bệnh lý và quá trình điều trị.

Sau những giai đoạn sức khỏe không ổn định, Jeongyeon hiện khiến người hâm mộ chú ý mỗi lần xuất hiện với diện mạo ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ liên tục trở thành chủ đề được bàn luận nhờ màn lột xác ngoạn mục, đặc biệt là loạt hình ảnh tại concert THIS IS FOR ở Seoul hồi tháng 7. Mái tóc dài màu nâu đen uốn nhẹ, gương mặt thanh thoát cùng những bộ trang phục tông đen ôm dáng, kết hợp chi tiết da, kim loại và ren giúp Jeongyeon khoe trọn vẻ sắc sảo, quyến rũ.

Nhan sắc hiện tại của Jeongyeon:

Loạt fancam của cô nhận về nhiều lời khen, được ví như nữ thần Hy Lạp, đại mỹ nhân hay người mẫu bước ra từ sàn diễn. Không còn đóng khung trong hình tượng tomboy quen thuộc, Jeongyeon cho thấy sức hút riêng ở phong cách trưởng thành, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét cá tính vốn có.

Đằng sau diện mạo được khen ngợi hiện tại là hành trình hoạt động hơn một thập kỷ của Jeongyeon cùng TWICE. Với khả năng thanh nhạc và cá tính nổi bật, Jeongyeon trở thành một trong 9 thành viên được lựa chọn debut trong đội hình TWICE. Năm 2015, nhóm chính thức ra mắt với mini album The Story Begins và ca khúc Like OOH-AHH, mở đầu hành trình chinh phục khán giả bằng loạt hit đình đám.

TWICE của Jeongyeon hiện là một trong những girlgroup có sức hút thương mại hàng đầu

Trong những năm tiếp theo, TWICE liên tục ghi dấu với Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What Is Love?, Dance The Night Away, Yes or Yes, Fancy, Feel Special, Alcohol-Free và The Feels. Nhóm sở hữu bộ sưu tập giải thưởng lớn tại MAMA, MMA, Golden Disc Awards, từng 3 năm liên tiếp giành giải Song Of The Year tại MAMA và xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu.

TWICE hiện là một trong những girlgroup có sức hút thương mại hàng đầu. Tour diễn THIS IS FOR ghi nhận doanh thu hơn 229 triệu USD từ 1,6 triệu vé bán ra trên 75 đêm diễn được báo cáo. Tại Bắc Mỹ, nhóm thu hút khoảng 550.000 khán giả qua 35 đêm diễn ở 20 thành phố, lập kỷ lục lượng khán giả lớn nhất của một girlgroup Kpop tại khu vực này.

Đặc biệt, tháng 4/2026, TWICE trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động quốc gia Nhật Bản (MUFG Stadium), với 3 đêm diễn thu hút tổng cộng 240.000 khán giả, mỗi đêm đạt 80.000 người. Tổng lượng khán giả trong chặng Nhật Bản của tour THIS IS FOR đạt 640.000 người, tiếp tục cho thấy sức hút của nhóm tại thị trường vốn được xem là trọng điểm trong sự nghiệp TWICE.

Tour diễn THIS IS FOR có doanh thu ước tính lên đến 7.000 tỷ

Dựa trên quy mô 81 đêm diễn cùng lượng khán giả và giá vé ở các chặng đã được công bố, tổng doanh thu toàn tour được ước tính có thể vào khoảng 270 triệu USD, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng cho 359 ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động cùng TWICE, tháng 8/2026, Jeongyeon rời JYP Entertainment, chuyển sang Varo Entertainment để phát triển hướng đi mới trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ được định hướng đẩy mạnh diễn xuất, với New Recruit: The Movie được nhắc đến như dự án đánh dấu bước chuyển này. Từ một giọng ca chủ chốt của TWICE đến những thử nghiệm ở lĩnh vực điện ảnh, Jeongyeon đang mở rộng hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu âm nhạc.

Jeongyeon đang mở rộng hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu âm nhạc

Ảnh: X/IG

