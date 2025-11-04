Chiều 4/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) kết thúc phần xét hỏi, bước sang tranh luận, đại diện VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đối với bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà , 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TP.HCM), VKS đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội phạt 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung từ 40-50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà tại toà.

Khai tại toà, ca sĩ Vũ Hà thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng. Nam ca sĩ trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Bị cáo cho biết, sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví. Trong 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay bị cáo Vũ Ngọc Hà đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/4/2022, ông Hà mở thẻ tại King club với cái tên "Mr Baret". Một tháng sau, ông đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả bị cáo thua hơn 199 USD.

Cơ quan tố tụng đánh giá ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài Vũ Hà, một ca sĩ khác cũng tham gia đánh bạc ở King Club là ông Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi). Ca sĩ Thế Vũ bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ ngụy trang dưới tên "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ông Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Trả lời chủ tọa về nguồn tiền dùng để đánh bạc, ca sĩ Thế Vũ khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.