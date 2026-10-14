Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: "Nam thần nhặt rau" nổi tiếng sau 1 đêm, bền bỉ 10 năm gặt hái hào quang

“Nam thần nhặt rau” nổi khắp mạng xã hội Việt Nam vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới.

Mới đây, JSOL trở thành nghệ sĩ Việt tiếp theo được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler, nối dài danh sách những cái tên Vbiz từng góp mặt tại cuộc đua nhan sắc quốc tế này như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD hay Isaac,.... Sở hữu visual điển trai cùng phong cách trẻ trung, nam ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ lợi thế ngoại hình sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

JSOL được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, JSOL còn được biết đến với hình ảnh nam ca sĩ theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại. Gương mặt điển trai cùng thần thái lịch lãm giúp anh phù hợp với nhiều phong cách thời trang, từ trang phục đời thường năng động đến những bộ suit chỉn chu khi xuất hiện tại các sự kiện. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp JSOL tạo thiện cảm với khán giả, đặc biệt là nhóm người hâm mộ trẻ.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, JSOL còn được biết đến với hình ảnh nam ca sĩ theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại

Trước khi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, JSOL từng được đông đảo khán giả biết đến qua một đoạn video cover ca khúc Em Gái Mưa của Hương Tràm. Trong video, nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh đời thường, vừa nhặt rau vừa ngân nga giai điệu ca khúc. Sự đối lập giữa công việc giản dị và vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng giọng hát ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Clip JSOL vừa hát vừa nhặt rau từng viral khắp cõi mạng

Từ đoạn video này, JSOL được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “nam thần nhặt rau”. Đây cũng được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp anh tiếp cận công chúng, trước khi từng bước chuyển từ một gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội sang ca sĩ hoạt động chuyên nghiệp.

Từ đoạn video này, JSOL được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “nam thần nhặt rau”

Năm 2017, JSOL chính thức ra mắt với ca khúc Lặng, bắt đầu con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Trong những năm tiếp theo, nam ca sĩ liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc, từng bước xây dựng hình ảnh riêng với dòng nhạc pop và ballad. Một số ca khúc như Giá Như Em Nhìn Lại, Sài Gòn Hôm Nay Mưa kết hợp cùng Hoàng Duyên giúp tên tuổi JSOL tiếp cận thêm nhiều khán giả. Tuy nhiên, dù đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật và sở hữu những sản phẩm được chú ý, anh vẫn chưa thực sự tạo được cú bứt phá lớn về độ nhận diện đại chúng.

Dù đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật và sở hữu những sản phẩm được chú ý, JSOL vẫn chưa thực sự tạo được cú bứt phá lớn về độ nhận diện đại chúng trước khi tham gia Anh Trai Say Hi

Phải đến năm 2024, 7 năm sau khi chính thức debut, sự nghiệp của JSOL mới có bước chuyển rõ rệt về độ nhận diện khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Tại đây, nam ca sĩ có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn sân khấu qua nhiều tiết mục kết hợp. Anh góp mặt trong loạt sân khấu được khán giả chú ý như Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Love Sand và Sau Đêm Nay, ... qua đó cho thấy khả năng biến hóa với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Ngáo Ngơ - tiết mục với sự tham gia của JSOL là một trong những bản hit nổi tiếng của Anh Trai Say Hi

Đặc biệt, Ngáo Ngơ kết hợp cùng HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik và Orange trở thành một trong những tiết mục nổi bật của chương trình, được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện tại, video trình diễn này đã đạt hơn 51 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên.

Sau chương trình, độ nhận diện của JSOL tăng lên rõ rệt so với trước đây và sở hữu lượng fan đông đảo

Sau chương trình, độ nhận diện của JSOL tăng lên rõ rệt so với trước đây, kéo theo sự phát triển của cộng đồng người hâm mộ. Nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, thường xuyên nhận được sự ủng hộ tại các sân khấu biểu diễn, sự kiện và hoạt động giao lưu. Bên cạnh ngoại hình điển trai, phong cách trình diễn năng động, khả năng vũ đạo cùng hình ảnh gần gũi cũng giúp JSOL duy trì sức hút với khán giả trẻ. Cuối năm 2024, JSOL gia nhập nhóm nhạc MOPIUS cùng Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp âm nhạc bên cạnh hoạt động solo.

Dán Mắt - sản phẩm trong mini album OE OE của JSOL

Sang năm 2025, JSOL tiếp tục phát hành sản phẩm solo, trong đó có MV Dán Mắt và mini album OE OE, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Bước sang năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi, góp mặt trong nhiều sân khấu như Mộng Duyên và Giải Cứu Thế Giới. Đáng chú ý, JSOL còn được vinh danh ở hạng mục The Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Nổi Bật) với tiết mục solo 2179. Bên cạnh đó, anh cùng HURRYKNG, CONGB và Vương Bình giành giải Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất với tiết mục Xoay Vòng. Những dấu ấn này tiếp tục giúp JSOL khẳng định khả năng trình diễn và tư duy sáng tạo, bên cạnh lợi thế ngoại hình vốn đã được khán giả chú ý.

Năm 2026, JSOL tiếp tục tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi và được vinh danh ở hạng mục The Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Nổi Bật)

Từ một gương mặt được chú ý nhờ ngoại hình và video cover trên mạng xã hội, JSOL đã trải qua gần một thập kỷ hoạt động trước khi tạo được bước chuyển rõ rệt về độ nhận diện. Việc được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler tiếp tục đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với sự quan tâm của công chúng.

Ảnh: FBNV