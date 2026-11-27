Không có quá nhiều nghệ sĩ sở hữu gia tài hit đồ sộ và biến hóa đa dạng như nam ca sĩ này trong làng nhạc Việt.

Trúc Nhân là một trong những ca sĩ có cá tính âm nhạc nổi bật của làng nhạc Việt trong nhiều năm qua. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit phủ sóng rộng rãi, đồng thời xây dựng dấu ấn riêng bằng những sản phẩm được đầu tư chỉn chu và sáng tạo. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với chúng tôi, Trúc Nhân chia sẻ về hành trình 14 năm làm nghề, quan điểm đầu tư cho âm nhạc cũng như áp lực phải liên tục tạo nên những sản phẩm vượt qua chính mình.

Trúc Nhân là một trong những ca sĩ có cá tính âm nhạc nổi bật của làng nhạc Việt trong nhiều năm qua

Tại buổi phỏng vấn, trước thông tin chi 15 tỷ đồng cho showcase Tân Mùi, Trúc Nhân thẳng thắn tiết lộ con số thực tế còn cao hơn khá nhiều. Cũng trong cuộc trò chuyện, nam ca sĩ chia sẻ về thói quen dốc toàn bộ nguồn lực cho âm nhạc đã theo mình từ những ngày đầu sự nghiệp. Anh nhớ lại năm 2014, khi trong tài khoản chỉ còn khoảng 200 triệu đồng và vẫn đang sống trong căn phòng trọ, Trúc Nhân quyết định chi 80 triệu đồng để thực hiện MV Bốn Chữ Lắm, thêm 40 triệu đồng tổ chức họp báo. Số tiền còn lại phải tiếp tục dùng để trang trải sinh hoạt, trả lương trợ lý và nhiều khoản chi phí khác.

Trúc Nhân đầu tư hơn 15 tỷ cho showcase đầu tiên sau 14 năm đi hát và nhiều lần chấp nhận đánh cược với toàn bộ số tiền mình có cho các sản phẩm âm nhạc

Đó cũng là một lần nam ca sĩ chấp nhận đánh cược với toàn bộ số tiền mình có. Tinh thần ấy tiếp tục được duy trì qua hàng loạt sản phẩm như Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa?, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè hay Không Ra Gì. Thậm chí, có những dự án khiến anh kiệt sức, mất nhiều tháng để hồi phục sức khỏe nhưng vẫn không từ bỏ mong muốn tạo nên những sản phẩm có quy mô và dấu ấn riêng. Với Trúc Nhân, điều đáng sợ nhất không phải là đầu tư quá nhiều, mà là một ngày nhìn lại và phải tiếc nuối vì bản thân đã không cố gắng hết sức.

Quan điểm ấy cũng phần nào lý giải hành trình hoạt động nghệ thuật đầy quyết liệt của nam ca sĩ trong suốt 14 năm qua. Trúc Nhân tên thật là Nguyễn Trúc Nhân, sinh năm 1991 tại Bình Định. Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên năm 2012, thuộc đội huấn luyện viên Thu Minh và lọt vào Top 8 chung cuộc. Dù không giành ngôi vị cao nhất, nam ca sĩ vẫn tạo được dấu ấn nhờ giọng hát giàu kỹ thuật, cách xử lý ca khúc linh hoạt cùng phong cách trình diễn khác biệt. Sau cuộc thi, Trúc Nhân tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, phát hành mini album Đông vào năm 2013.

Trúc Nhân bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên năm 2012, thuộc đội huấn luyện viên Thu Minh và lọt vào Top 8 chung cuộc

Tuy nhiên, phải đến năm 2014, tên tuổi Trúc Nhân mới thực sự được biết đến rộng rãi hơn khi anh kết hợp cùng Trương Thảo Nhi trong ca khúc Bốn Chữ Lắm. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi cùng màn tung hứng ăn ý giữa hai giọng ca.

Chỉ sau khoảng 3 tháng phát hành, MV đã đạt gần 7 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, cán mốc hơn 14 triệu lượt xem sau 5 tháng. Ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng chú ý của Vpop năm 2014, đưa Trúc Nhân đến gần hơn với công chúng đại chúng. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp nam ca sĩ thoát khỏi hình ảnh một thí sinh bước ra từ cuộc thi truyền hình để từng bước khẳng định vị trí riêng trên thị trường âm nhạc.

Bốn Chữ Lắm - Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi

Cuối năm 2015, anh tiếp tục gây chú ý với Thật Bất Ngờ, sản phẩm mang màu sắc châm biếm, khai thác những góc khuất của showbiz. MV giúp Trúc Nhân khẳng định cá tính âm nhạc riêng và mang về hai giải thưởng tại Cống Hiến 2016, gồm Bài hát của năm và Video âm nhạc của năm.

Giai đoạn 2017- 2019, nam ca sĩ lần lượt ra mắt Ngồi Hát Đỡ Buồn, Người Ta Có Thương Mình Đâu, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè và Sáng Mắt Chưa?. Trong đó, Sáng Mắt Chưa? trở thành một trong những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp khi đạt Top 1 Trending YouTube sau 4 ngày phát hành và hiện vượt 150 triệu lượt xem. Ca khúc cũng cho thấy rõ màu sắc âm nhạc đặc trưng của Trúc Nhân với giai điệu bắt tai, cách kể chuyện hài hước, duyên dáng cùng những thông điệp xã hội được truyền tải qua góc nhìn khác biệt.

Sau thành công với Bốn Chữ Lắm, Trúc Nhân liên tiếp có nhiều bản hit được khán giả yêu thích

Sau đó, Trúc Nhân tiếp tục gặt hái thành công với hàng loạt sản phẩm như Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (2022), nhanh chóng đạt Top 1 Trending YouTube sau 5 ngày phát hành, và Không Ra Gì (2024), nối dài thành tích Top 1 Trending sau gần một tuần ra mắt. Đầu năm 2026, anh tiếp tục giới thiệu Vạn Sự Như Ý, sản phẩm Tết quy tụ 68 nghệ sĩ, cũng nhanh chóng vươn lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân luôn dành nhiều tâm huyết và nguồn lực cho từng sản phẩm. Không chỉ chú trọng âm nhạc, nam ca sĩ còn đầu tư vào ý tưởng, kịch bản, hình ảnh và quy mô sản xuất, tạo nên những MV mang màu sắc rất riêng biệt về sự trào phúng. Chính vì lẽ đó đã giúp Trúc Nhân sở hữu nhiều bản hit được khán giả đón nhận và duy trì sức hút qua nhiều năm dù không phát hành sản phẩm với tần suất dày đặc.

Trúc Nhân ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc mang màu sắc rất riêng biệt về sự quái lạ và trào phúng

Sau 14 năm làm nghề, album phòng thu đầu tay Tân Mùi cùng showcase cá nhân đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp. Đáng chú ý, album nhận được phản hồi tích cực khi có tới 8 video trình diễn các ca khúc lần lượt góp mặt trên Top Trending YouTube. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa của Tân Mùi, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của Trúc Nhân trên thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV