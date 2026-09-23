Ca sĩ Việt hát 3 bài kiếm 1.2 tỷ đồng: Tậu 3 căn nhà, là quán quân quốc tế được Chính phủ khen thưởng

Nam ca sĩ này đang bước vào giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp và sở hữu khối tài sản khiến nhiều người chú ý.

Đúng khoảng thời gian này một năm trước, Đức Phúc đã có một trong những màn “oanh tạc” đáng nhớ nhất sự nghiệp khi đại diện Việt Nam tranh tài tại Intervision Song Contest 2025 diễn ra ở Moscow, Nga.

Với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ đã vượt qua gần 25 đại diện đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và các nước châu Phi, để giành ngôi vị cao nhất với 422 điểm. Chiến thắng này đưa Đức Phúc trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành Quán quân tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế có quy mô ngoài châu lục.

Clip màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương - Đức Phúc tại Intervision Song Contest 2025

Nhân dịp tròn một năm kể từ chiến thắng, Đức Phúc đã chia sẻ lại những hình ảnh ghi dấu khoảnh khắc đặc biệt này. Trong bức ảnh, nam ca sĩ ngồi giữa hàng loạt chiếc cúp, bằng khen và chứng nhận được trao trong thời gian qua. Nhìn lại loạt thành tích được đặt phía sau, có thể thấy 2025 thực sự là một năm đặc biệt trong hành trình làm nghề của Đức Phúc.

Bài đăng của Đức Phúc sau 1 năm giành ngôi vị Quán quân Intervision Song Contest 2025

Tròn 1 năm kể từ thời điểm Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế

Chiến thắng Intervision càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm Đức Phúc tròn 10 năm kể từ ngày đăng quang Giọng hát Việt 2015. Một thập kỷ trước, chàng trai sinh năm 1996 trở thành Quán quân chương trình dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, chính thức bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sinh ngày 15/10/1996 tại Hà Nội, Đức Phúc nhanh chóng được công chúng biết đến nhờ giọng hát giàu cảm xúc. Tuy nhiên, những năm đầu sự nghiệp của nam ca sĩ cũng gắn với nhiều bàn luận về ngoại hình. Năm 2017, Đức Phúc có màn thay đổi diện mạo gây chú ý mạnh trên mạng xã hội. Sau bước ngoặt này, sự nghiệp của anh có màn “lên hương” rõ rệt.

Nam ca sĩ liên tục phát hành những sản phẩm được khán giả yêu thích như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Hết Thương Cạn Nhớ, Em Đồng Ý (I Do)... Những bản ballad gắn với các dịp đặc biệt, đặc biệt là Valentine trở thành màu sắc quen thuộc trong âm nhạc của Đức Phúc. Nhiều ca khúc sau khi phát hành nhanh chóng viral MXH khiến Đức Phúc còn được khán giả gọi bằng danh xưng “ông hoàng Valentine”.

Loạt ca khúc về tình yêu khiến Đức Phúc được khán giả gọi với cái tên “thần cupid” hay “ông hoàng Valentine”

Năm 2024, Đức Phúc tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên và lọt Top Best 5, tiếp tục duy trì độ phủ với nhóm khán giả trẻ. Sau hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc sở hữu danh sách ca khúc hit trải dài qua nhiều năm cùng tần suất chạy show dày đặc.

Từng có thông tin trên MXH cho rằng Đức Phúc nhận 500 triệu đồng cho 3 bài hát tại một đám cưới cuối năm 2023. Đáng chú ý, sau chiến thắng Intervision 2025, một số nguồn trong lĩnh vực booking tiếp tục đưa ra thông tin cát-xê của Đức Phúc có thể lên tới 1,2 tỷ đồng cho một sự kiện với khoảng 3-4 ca khúc. Dù con số chỉ mang tính chất tham khảo, cát xê cụ thể còn tùy thuộc quy mô, tính chất và thỏa thuận với từng nhà làm show nhưng có thể thấy sức ảnh hưởng của giọng ca Ánh Nắng Của Anh “không phải dạng vừa”.

Một số nguồn tin trong ngành booking sự kiện rằng Đức Phúc có cát-xê 1,2 tỷ đồng khi biểu diễn 3-4 bài hát

Bên cạnh cát-xê, tài sản của Đức Phúc từng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả chú ý. Năm 2021, khi mới 25 tuổi, nam ca sĩ đã tự tậu một căn hộ cao cấp trị giá hơn 10 tỷ đồng tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Đến tháng 2/2025, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm Chăm Em Một Đời của Hòa Minzy, chị cả nhà “Hoa dâm bụt” từng bóc Đức Phúc là “đại gia ngầm” khi sở hữu 3 căn hộ cao cấp. Trước đó, vào dịp Vía Thần Tài năm 2024, Đức Phúc cũng nhận được sự quan tâm khi “chốt đơn” mua 15 cây vàng.

Cho đến thời điểm hiện tại, Đức Phúc đã tậu cho mình 3 căn hộ hạng sang cao cấp trị giá hàng chục tỷ đồng

Căn hộ cao cấp tại TP.HCM từng được nam ca sĩ đăng tải trên MXH chia sẻ với người hâm mộ

Đức Phúc từng nhiều lần xuất hiện với hàng hiệu, xe sang và những món đồ có giá trị. Đầu năm 2026, nhân dịp Valentine, nam ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi tự thưởng cho mình một chiếc siêu xe có giá gần 9 tỷ đồng. Hình ảnh Đức Phúc nhận xe mới sau một năm bùng nổ về sự nghiệp nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đức Phúc sở hữu khối tài sản khủng trong đó có chiếc xe hơi Mercedes trị giá 9 tỷ đồng

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc không chỉ ẵm về cho mình 2 giải Quán quân danh giá là Giọng hát Việt 2015 và Intervision Song Contest 2025, Đức Phúc còn đạt được không ít thành ấn tượng. Chỉ vài ngày sau chiến thắng cuộc thi Intervision, Đức Phúc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi thư chúc mừng Đức Phúc sau chiến thắng. Việc được trao Bằng khen trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của nam ca sĩ sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tại WeChoice Awards 2025, Đức Phúc lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, ghi nhận hành trình một thập kỷ từ chàng trai bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế đến nghệ sĩ đại diện Việt Nam chinh phục một sân khấu âm nhạc quốc tế.

Đức Phúc bên hàng loạt những chiếc cúp và bằng khen đạt được trong năm 2025

Nhìn lại hình ảnh Đức Phúc bên những chiếc cúp và bằng khen, có thể thấy mỗi dấu mốc trong năm qua đều là một phần của hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ với âm nhạc. Từ chàng trai bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế, Đức Phúc đã từng bước khẳng định vị trí bằng những bản hit được yêu thích, những sân khấu lớn và cả chiến thắng trên đấu trường quốc tế. Sau một năm với hàng loạt dấu ấn đặc biệt, khán giả có thêm lý do để chờ đợi những bước tiến mới của Đức Phúc, kỳ vọng nam ca sĩ sẽ tiếp tục tạo nên những cột mốc đáng nhớ hơn nữa trong chặng đường phía trước.

Đức Phúc là một trong những nghệ sĩ giải trí đa năng được khán giả ngưỡng mộ nhất ở thời điểm hiện tại

Ảnh: Tổng hợp