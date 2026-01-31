Ca sĩ Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á: Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM, được Bộ VH-TT&DL vinh danh

Nhắc đến Sơn Tùng M-TP, công chúng không chỉ nhớ tới một nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất Vpop, mà còn là cái tên hiếm hoi có thể duy trì sức nóng suốt hơn một thập kỷ giữa thị trường giải trí đầy biến động. Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Ngay từ khi còn rất trẻ, anh đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và sớm theo đuổi con đường sáng tác, biểu diễn chuyên nghiệp.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành hiện tượng Vpop, Sơn Tùng từng đỗ Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với số điểm 25,5. Đáng chú ý, Sơn Tùng M-TP chỉ ôn luyện trong 1 tháng cho kì thi đại học năm 2012 và ngành anh lựa chọn theo học có tỉ lệ chọi cực gắt khi có 500 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ lấy 60 sinh viên. Tuy nhiên, sau khi nổi lên với Cơn Mưa Ngang Qua và Em Của Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng đã dừng việc học khi đang ở năm thứ 3, để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Sơn Tùng M-TP khi hàng loạt ca khúc như Cơn Mưa Ngang Qua, Em Của Ngày Hôm Qua hay Chắc Ai Đó Sẽ Về liên tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Theo thời gian, Sơn Tùng M-TP không còn là hiện tượng nhất thời mà trở thành một thương hiệu giải trí độc lập. Việc thành lập công ty riêng M-TP Entertainment, đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh giúp nam ca sĩ từng bước xây dựng vị thế riêng trên bản đồ Vpop.

Loạt MV như Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Của Hiện Tại, Có Chắc Yêu Là Đây, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau… đều ghi nhận lượt xem ấn tượng, đạt top 1 trending liên tục, đồng thời tạo nên các trào lưu thảo luận sôi nổi trong và ngoài nước. Tầm ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ Vpop so với các nghệ sĩ cùng thời, cộng với gia tài âm nhạc và thành tích đỉnh cao, Sơn Tùng M-TP được netizen gọi là "top 1 server" cũng không sai.

Bên cạnh âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn là gương mặt hiếm hoi của Vpop thường xuyên được các bảng xếp hạng quốc tế. Từ năm 2018 đến 2023, Sơn Tùng M-TP liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc uy tín do những chuyên trang quốc tế công bố. Năm 2018, nam ca sĩ lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới, sau đó tiếp tục góp mặt vào các năm 2020, 2021 và 2023, trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi duy trì sự hiện diện ổn định trong bảng xếp hạng này. Trước đó, vào năm 2019, Sơn Tùng M-TP cũng được TCCAsia xếp hạng 46 trong Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Châu Á, vượt qua nhiều mỹ nam nổi tiếng của khu vực.

Đáng chú ý, ghi nhận cho những đóng góp nghệ thuật, ngày 11/1/2025, tại Nhà Hát Lớn Thành Phố Hải Phòng, Sơn Tùng M-TP được Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch vinh danh với giải MV Ca Múa Nhạc Nổi Bật Của Năm cho ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Đây được xem là cột mốc cho thấy sự công nhận chính thống đối với một nghệ sĩ trưởng thành từ làn sóng nhạc trẻ, nhưng đủ bền bỉ để khẳng định giá trị lâu dài.

Dù thị trường ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn có sức hút đặc biệt, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi nhắc đến. Bất kỳ hành động nào của anh cũng có thể trở thành xu hướng, được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng M-TP không chỉ là một ca sĩ giải trí, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của showbiz Việt, vị thế mà không nhiều nghệ sĩ Việt Nam có thể chạm tới.