Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Biểu tượng visual bất bại, nói không với thị phi

Biểu tượng visual của Vpop

Isaac là một trong những nam ca sĩ duy trì sức hút ổn định nhất Vpop suốt hơn một thập kỷ qua. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, anh còn thường xuyên được nhắc đến nhờ ngoại hình nổi bật và hình ảnh chỉn chu. Mới đây, Isaac tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi nam ca sĩ từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng visual của làng giải trí Việt.

Isaac được đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Ở tuổi 38, Isaac vẫn giữ được phong độ ngoại hình ấn tượng với gương mặt điển trai, vóc dáng săn chắc và hình ảnh chuyên nghiệp mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, anh cũng là gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình giải trí, sự kiện thời trang và các chiến dịch quảng cáo.

Trước khi được biết đến với vai trò nghệ sĩ solo, Isaac là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân. Ra mắt vào cuối năm 2010, nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ mô hình thần tượng được đào tạo bài bản cùng khả năng hát và nhảy đồng đều.

Từ khi còn hoạt động cùng 365, Issac đã là thành viên nổi bật với visual điển trai

Trong đội hình 365daband, Isaac là thành viên nổi bật nhờ ngoại hình sáng sân khấu và vai trò thủ lĩnh. Nhóm liên tiếp ghi dấu ấn với các ca khúc như Oh My Love, Music In Me, Saigon Here We Come và Nơi Anh Không Thuộc Về . Năm 2015, Hai Cô Tiên tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội với phần vũ đạo được đông đảo khán giả yêu thích. Cùng năm, Bống Bống Bang Bang trở thành hiện tượng của Vpop khi đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và duy trì sức sống trong nhiều năm.

Anh Sẽ Về Sớm Thôi - Isaac

Sau khi 365daband ngừng hoạt động, Isaac bước vào hành trình solo. Nam ca sĩ liên tục thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau qua các sản phẩm như Yêu Không Nghỉ Phép, Anh Sẽ Về Sớm Thôi hay Vượt Qua Everest,...

Dù sở hữu lượng người hâm mộ ổn định, kỹ năng trình diễn tốt và nhiều năm kinh nghiệm sân khấu, các sản phẩm cá nhân của Isaac vẫn chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh như giai đoạn hoạt động cùng 365daband. Năm 2024 đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi Isaac tham gia Anh Trai Say Hi. Chương trình giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm lượng khán giả trẻ, đồng thời mang đến hình ảnh gần gũi và cởi mở hơn.

Issac nhận được nhiều sự yêu thích tại Anh Trai Say Hi 2024

Không chỉ cho thấy sự hài hước và khả năng kết nối với các nghệ sĩ đàn em, Isaac còn tiếp tục khẳng định thế mạnh về nhan sắc, giọng hát, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Những tiết mục như Ngáo Ngơ, Gọi Cho Anh, Hút và Tình Cuối Cùng đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Việc góp mặt trong Top 5 chung cuộc cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình, nhiều khán giả kỳ vọng Isaac sẽ tạo nên một dấu ấn mới trong âm nhạc. Tuy nhiên, các sản phẩm phát hành thời gian qua vẫn chưa tạo được mức độ thảo luận mạnh mẽ như mong đợi. Dù vậy, anh vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Học vấn nổi bật cùng nhân cách được yêu mến

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Isaac còn nhiều lần khiến công chúng bất ngờ bởi thành tích học tập trước khi bước chân vào showbiz. Ít ai biết rằng anh từng theo học ngành Bác Sĩ Thú Y tại Đại học Cần Thơ và tốt nghiệp với thành tích thủ khoa toàn khóa. Đây là thông tin được nhiều khán giả chia sẻ trở lại trong thời gian gần đây và nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn thông tin được lan truyền, Isaac từng nhận học bổng Thạc sĩ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường học thuật, anh quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc và bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Isaac từng là thủ khoa ngành Thú Y và từng từ bỏ cơ hội du học Nhật Bản để theo đuổi đam mê ca hát

Không chỉ được nhắc đến bởi ngoại hình và học vấn, Isaac còn duy trì hình ảnh tích cực trong mắt công chúng suốt nhiều năm hoạt động. Nam ca sĩ hiếm khi vướng những tranh cãi lớn liên quan đến đời tư và luôn giữ phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trong các chương trình truyền hình hay sự kiện giải trí, Isaac thường được nhận xét có cách giao tiếp khéo léo, thái độ hòa nhã. Nhiều đồng nghiệp cũng từng chia sẻ những câu chuyện tích cực về cách ứng xử của anh trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Isaac còn được khen ngợi về nhân cách vàng, lễ phép, tinh tế và tình cảm dành cho gia đình

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng về Isaac thu hút sự chú ý khi nhắc đến sự lễ phép, tinh tế và tình cảm dành cho gia đình. Hình ảnh người cháu hiếu thảo, người con gần gũi với người thân cũng góp phần giúp nam ca sĩ nhận được thiện cảm từ công chúng.

Sở hữu visual nổi bật, nền tảng người hâm mộ vững chắc cùng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, Isaac vẫn là một trong những gương mặt được quan tâm của Vpop. Điều mà khán giả chờ đợi lúc này là một dự án âm nhạc đủ sức tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, tương xứng với những lợi thế mà nam ca sĩ đang sở hữu.

Ảnh: FBNV/ TC Candler