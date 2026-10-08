Ca sĩ Việt cao 1m47 làm mẹ đơn thân: U40 sắc vóc bốc lửa, đi hát 14 năm có 2 bản hit

Nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm với hình ảnh quyến rũ, tự tin ở tuổi U40.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Hằng BingBoong tại một sự kiện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong clip, nữ ca sĩ thể hiện Thu Cuối - bản hit gắn liền với tên tuổi của cô. Bên cạnh giọng hát, vóc dáng của Hằng BingBoong cũng được chú ý khi chiều cao của nữ ca sĩ trong khung hình trông có phần khác lạ.

Đoạn clip đang nhận được nhiều sự quan tâm của Hằng BingBoong

Tuy nhiên, sự khác biệt này nhiều khả năng đến từ góc máy và trang phục mà Hằng BingBoong lựa chọn cho màn trình diễn. Góc quay từ phía dưới cùng thiết kế trang phục có thể khiến tỷ lệ cơ thể của nữ ca sĩ trông khác đi, tạo cảm giác chiều cao có phần khác biệt so với thực tế. Chính chi tiết này cũng khiến phần bình luận dưới đoạn clip xuất hiện nhiều ý kiến bàn tán.

Góc quay và trang phục trong clip của Hằng BingBoong làm chiều cao của Hằng BingBoong có phần lạ hơn bình thường

Bên dưới đoạn clip, bên cạnh những bình luận dành cho giọng hát và màn trình diễn, nhiều khán giả cũng đặc biệt chú ý đến chiều cao của Hằng BingBoong. Không ít người nhận xét vóc dáng của nữ ca sĩ trong khung hình trông khác hơn đáng kể so với hình ảnh quen thuộc, dù góc quay và trang phục cũng có thể là yếu tố khiến tỷ lệ cơ thể thay đổi.

Hằng BingBoong sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1m47

Hằng BingBoong tên thật là Vũ Thanh Hằng, sinh năm 1989. Cô được biết đến với chất giọng R&B đặc trưng, cách xử lý ca khúc giàu kỹ thuật và từng là một trong những giọng ca nữ nổi bật của dòng nhạc này tại Vpop. Trong những năm đầu sự nghiệp, Hằng BingBoong cũng nhiều lần được chú ý bởi vóc dáng nhỏ nhắn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ chiều cao 1m47 khiến cô tự ti khi mới bước vào showbiz, thậm chí phải sử dụng giày độn khi quay MV hoặc biểu diễn.

Thu Cuối - bản hit nổi tiếng nhất sự nghiệp của Hằng BingBoong

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Hằng BingBoong lại nhanh chóng tạo dấu ấn bằng giọng hát. Năm 2012, tên tuổi Hằng BingBoong vụt sáng khi cô góp giọng trong Thu Cuối cùng Mr.T và Yanbi. Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của thế hệ nhạc Underground/Vpop thời điểm đó, đưa giọng hát của Hằng BingBoong đến gần đông đảo khán giả trẻ. Phần thể hiện của nữ ca sĩ ở những câu hát mở đầu và điệp khúc cũng trở thành điểm nhận diện của Thu Cuối, góp phần tạo nên sức hút cho ca khúc.

Với Hằng BingBoong, Thu Cuối cũng trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đưa cô từ một giọng ca được biết trong giới trẻ trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến

Thời điểm phát hành, Thu Cuối xuất hiện dày đặc trên các nền tảng nghe nhạc và trở thành ca khúc quen thuộc với thế hệ khán giả trẻ những năm 2010. Sau nhiều năm, bài hát vẫn được nhắc đến như một trong những bản hit gắn với thời kỳ đầu của nhạc Underground bước vào dòng chảy đại chúng. Với Hằng BingBoong, Thu Cuối cũng trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đưa cô từ một giọng ca được biết trong giới trẻ trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Hằng BingBoong từng tham gia The Voice mùa đầu tiên

Sau thành công của Thu Cuối, Hằng BingBoong tiếp tục duy trì sức hút với loạt sản phẩm mới và tham gia The Voice mùa đầu tiên. Trong giai đoạn này, cô phát hành nhiều ca khúc như Nhiều Hơn Lúc Ban Đầu, Em Sẽ Quên, Cảm Giác Này Chính Là Yêu, Anh Trôi Về Em và Đông Cuối, đồng thời có thêm những màn kết hợp đáng chú ý với các nghệ sĩ khác.

Đáng chú ý, ca khúc Rời kết hợp cùng Trung Quân trở thành bản hit thứ hai trong sự nghiệp của Hằng BingBoong. Phát hành năm 2014, ca khúc mang màu sắc pop/ballad, khai thác chất giọng giàu cảm xúc của cả hai và từng được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích. Nhiều năm sau, Rời tiếp tục được chú ý trở lại qua các phiên bản remix trên TikTok, giúp ca khúc một lần nữa xuất hiện trước một thế hệ khán giả mới.

Hằng BingBoong từng có thời gian rời xa showbiz để sang Pháp sinh sống

Sau khi có hai bản hit Thu Cuối và Rời, Hằng BingBoong dần rời xa showbiz để sang Pháp sinh sống. Tại đây, cô có mối tình với Jeremy, bạn trai người Pháp gốc Việt, kém cô 2 tuổi. Năm 2020, nữ ca sĩ mang thai và sinh con trai đầu lòng nhưng do dịch COVID-19, cô phải trải qua thai kỳ và vượt cạn tại Việt Nam mà không có bạn trai bên cạnh. Đến tháng 8/2021, Hằng BingBoong mới đưa con sang Pháp để đoàn tụ với gia đình.

Năm 2024, Hằng BingBoong lựa chọn trở thành mẹ đơn thân và đưa con trai trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình trở lại với âm nhạc

Tại Pháp, nữ ca sĩ tạm gác sự nghiệp để chăm con và từng tính chuyện học nghề nail để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, những khác biệt về tư duy, ngôn ngữ và văn hóa dần khiến mối quan hệ của cô và bạn trai rạn nứt. Sau cùng, Hằng BingBoong lựa chọn trở thành mẹ đơn thân và đầu năm 2024 đưa con trai trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình trở lại với âm nhạc.

Ở tuổi U40, Hằng BingBoong cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh. Nữ ca sĩ tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuất hiện với những trang phục ôm sát, cắt xẻ và khoe đường cong. Sự thay đổi này khá khác biệt so với hình ảnh nhỏ nhắn, trẻ trung của Hằng BingBoong thời Thu Cuối. Từng có thời gian tự ti về chiều cao và vóc dáng sau sinh, cô hiện thoải mái hơn với ngoại hình, đồng thời duy trì việc tập luyện để giữ cơ thể săn chắc.

Ở tuổi U40, Hằng BingBoong cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh

Sau khi trở về Việt Nam và ổn định cuộc sống cùng con trai, Hằng BingBoong cũng từng bước trở lại với công việc. EP Kèo Thơm đánh dấu một trong những dự án đáng chú ý nhất của cô trong giai đoạn mới, với sự tham gia của JustaTee, Hoàng Tôn, Đạt G và 2pillz. Nữ ca sĩ lựa chọn chất liệu âm nhạc hiện đại hơn, đồng thời xây dựng hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, chủ động và tự tin. Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi showbiz, Hằng BingBoong đang dần xuất hiện trở lại và cho thấy cô vẫn muốn tiếp tục con đường ca hát theo cách riêng của mình.

Ảnh: FBNV