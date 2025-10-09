Ca sĩ Việt 4 lần chết hụt gang tấc: Bị đột quỵ 2 lần, lập sẵn di chúc phòng bất trắc

Quách Tuấn Du tên thật là Trần Trung Du sinh năm 1981 tại An Giang. Bố mất năm Quách Tuấn Du 10 tuổi, mẹ anh một mình gồng gánh nuôi 5 đứa con khôn lớn. Ca sĩ Quách Tuấn Du từng tâm sự rằng sau khi cha qua đời, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, anh buộc phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp mẹ mưu sinh. Nam ca sĩ từng bươn chải đủ nghề, từ bán vé số, cóc ổi mía ghim đến bánh mì nóng, bánh tiêu, bánh bò…

"Chắc hẳn nhiều người tại Tân Châu, An Giang sẽ nhớ hình ảnh của tôi ngày xưa, một cậu bé 10 tuổi đi bán hàng rong. Vừa rồi, tôi cũng đã tổ chức một liveshow không bán vé để tri ân quê hương. Đó là hành trình đi để trở về. Qua câu chuyện của bản thân, tôi hi vọng các em nhỏ sẽ có thêm niềm tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn", anh từng cho hay.

Quách Tuấn Du từng là thành viên nhóm D&D đình đám một thời

Trong showbiz Việt, hiếm có ai như Quách Tuấn Du, từng trải qua 4 lần thoát chết trong gang tấc. Câu chuyện sinh tử của anh khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Biến cố đầu tiên là khi anh ngồi sau xe máy của đồng nghiệp, bị một chiếc taxi tông thẳng. Lần thứ hai, Quách Tuấn Du đứng gần một lò gas phát nổ trong nhà hàng và bị bỏng nặng.

Lần thứ 3, anh chị tai nạn giao thông, xe lao thẳng xuống sông. Lần thứ 4 là vào năm 2019, nam ca sĩ mắc bệnh nan y vì trên cổ bị sưng hạch. Tuy nhiên sau khi làm các xét nghiệm sinh thiết, anh thở phào vì nhận kết quả không bị ung thư.

Trước khi nổi tiếng, Quách Tuấn Du có cuộc sống khó khăn thiếu thốn, phải bươn chải kiếm sống từ khi còn nhỏ

Nam ca sĩ từng chia sẻ bị suy kiệt sức khỏe do chạy show quá nhiều, được tiếp viên cứu mạng khi đột quỵ trên máy bay. "Có thời điểm bị đột quỵ, ôxy không còn nữa, thậm chí các tiếp viên hàng không phải dùng máy trợ lực ôxy để giúp và cứu mạng tôi trên máy bay.

Trong năm 2023 vừa rồi, tôi ở Việt Nam vừa hát vừa tập thể dục, chăm sóc bản thân nhiều hơn để năm sau đủ sức khỏe, đủ năng lượng quay trở lại thị trường Mỹ phục vụ khán giả", Quách Tuấn Du cho hay.

Nam ca sĩ từng trải qua 2 lần đột quỵ, não rơi vào trạng thái mê man

Chính vì từng nhiều lần đối mặt với sinh tử, ở tuổi 41, Quách Tuấn Du đã chủ động lập di chúc, để lại toàn bộ nhà cửa và đất đai cho gia đình như một cách chuẩn bị chu toàn cho tương lai. Trải qua vài mối tình, nam ca sĩ hiện chọn sống độc thân và tận hưởng cuộc sống bình yên sau biến cố.

Ngoài việc kinh doanh riêng, Quách Tuấn Du vẫn giữ niềm đam mê ca hát, đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới như một cách giữ lửa nghề và tri ân khán giả đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.

Ở tuổi 41, nam ca sĩ lựa chọn lập di chúc để lại tài sản cho gia đình