Ca sĩ Việt 3 lần được đề cử đẹp nhất thế giới: Đắt show hàng đầu showbiz

Xuất thân là người mẫu ảnh dành cho tuổi teen, anh từng bước vươn lên vị trí ca sĩ hạng A, duy trì sức hút hơn 15 năm. Con đường phát triển chuyên nghiệp khiến Noo Phước Thịnh trở thành trường hợp hiếm hoi được ghi nhận bằng danh xưng mang tính biểu trưng cho vị thế và sức ảnh hưởng - “thái tử”.

oo Phước Thịnh là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của nhạc trẻ Việt Nam đương đại (ảnh: FBNV)

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2009, Noo Phước Thịnh nhanh chóng gây chú ý khi được ca sĩ Thủy Tiên phát hiện và dẫn dắt. Giai đoạn đầu, anh gắn với hình ảnh “hoàng tử teen pop” cùng loạt ca khúc ballad dễ nghe, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhạc trẻ. Album Ba Chấm và các bản hit như Mất Em , Lặng Thầm giúp tên tuổi Noo Phước Thịnh phủ sóng rộng rãi, trở thành gương mặt quen thuộc của các sân khấu lớn và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, thay vì an toàn với hình ảnh đã thành công, nam ca sĩ chủ động chuyển mình để tránh bị đóng khung trong khuôn mẫu thần tượng tuổi teen.

Noo Phước Thịnh cân cả dòng nhạc ballad cần giọng hát lẫn khả năng trình diễn sôi động, hiện đại (ảnh: FBNV)

Từ năm 2012, Noo Phước Thịnh bước vào giai đoạn bùng nổ khi theo đuổi dòng nhạc Pop - EDM hiện đại, chú trọng khả năng trình diễn sân khấu và hát live. Những ca khúc như Chờ Ngày Mưa Tan , Gạt Đi Nước Mắt không chỉ tạo hiệu ứng thương mại mạnh mẽ mà còn khẳng định năng lực ca sĩ biểu diễn toàn diện. Giai đoạn 2016-2018 đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp khi anh đăng quang Quán quân The Remix , trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất của Giọng hát Việt và đại diện Việt Nam biểu diễn tại Asia Song Festival 2016 ở Hàn Quốc, tạo tiếng vang với truyền thông khu vực. Thời điểm này, Noo Phước Thịnh cũng ra mắt loạt hit quốc dân như Cause I Love You, Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, Chạm Khẽ Tim Em Một Chút Thôi,...

Noo Phước Thịnh nhìn lại năm 2016 rực rỡ

Sức ảnh hưởng của Noo Phước Thịnh không chỉ thể hiện qua các cột mốc sự nghiệp mà còn ở vai trò thiết lập chuẩn mực cho hình ảnh nghệ sĩ giải trí tại Vpop. Anh được xem là hình mẫu của ca sĩ sở hữu ngoại hình nam thần, có thực lực, khả năng trình diễn tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Năm 2025, Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gọi Noo Phước Thịnh với danh xưng “Thái tử”, một sự ghi nhận phản ánh rõ vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của anh trong đời sống âm nhạc đại chúng.

Noo Phước Thịnh nằm trong nhóm nghệ sĩ đắt show hàng đầu showbiz Việt. Anh là lựa chọn quen thuộc của các chương trình âm nhạc lớn, sự kiện quy mô và nhiều thương hiệu trong nước. Sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh thường bảo chứng cho lượng khán giả ổn định và mức độ quan tâm cao, đồng thời cho thấy sức hút không phụ thuộc vào việc ra sản phẩm dồn dập hay chiêu trò truyền thông.

Visual luôn là thế mạnh của Noo Phước Thịnh (ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ ba năm liên tiếp được TC Candler đưa vào danh sách đề cử chính thức “Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” (ảnh: FBNV)

Song song với sự nghiệp âm nhạc, ngoại hình của Noo Phước Thịnh luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Visual luôn là thế mạnh của Noo Phước Thịnh. Theo thời gian, anh chuyển từ vẻ thư sinh sang hình ảnh nam tính, chững chạc, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ đương đại. Việc ba năm liên tiếp được TC Candler đưa vào danh sách đề cử chính thức “Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” là minh chứng cho sức hút vượt ra ngoài phạm vi trong nước. Năm 2020, Noo Phước Thịnh lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử với tư cách đại diện nam duy nhất của Việt Nam. Năm 2021, anh tiếp tục được gọi tên nhờ phong độ ổn định và thần thái trưởng thành. Đến năm 2022, việc góp mặt năm thứ ba liên tiếp đã khẳng định sức hút nhan sắc bền bỉ trong mắt giới quan sát quốc tế.

Đáng chú ý, cả ba lần Noo Phước Thịnh đều nằm trong danh sách đề cử chính thức của TC Candler, được tuyển chọn từ hàng nghìn nghệ sĩ toàn cầu dựa trên các tiêu chí về vẻ đẹp, sự sang trọng và sức ảnh hưởng. Dù các bảng xếp hạng nhan sắc mang tính chủ quan, việc một nghệ sĩ Việt duy trì vị trí đề cử liên tục trong ba năm vẫn được xem là thành tích hiếm có của Vpop cho đến hiện tại.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vị thế ca sĩ hạng A với mức cát-xê cao và độ săn đón ổn định (ảnh: FBNV)

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vị thế ca sĩ hạng A với mức cát-xê cao và độ săn đón ổn định. Không xuất hiện ồ ạt nhưng mỗi lần trở lại đều tạo được sự chú ý, Noo Phước Thịnh cho thấy sức hút không suy giảm theo thời gian. Trong bức tranh toàn cảnh của showbiz Việt, anh là trường hợp tiêu biểu cho con đường làm nghề dài hơi, bền vững và được ghi nhận cả về chuyên môn lẫn hình ảnh công chúng.