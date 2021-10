Ca sĩ Vbiz đầu tiên lên tiếng sau khi Hồ Văn Cường nhận đủ tiền cát xê từ ekip Phi Nhung: 'Mong mọi người đừng nặng lời với em ấy'

Suốt những ngày qua, cậu chuyện cát xê của Hồ Văn Cường một lần nữa trở thành đề tài nóng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời.

Chiều 11/10, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán khi ekip cố ca sĩ thông báo đã chuyển giao đầy đủ tiền cát xê cho Hồ Văn Cường. Không chỉ vậy, gia đình của nam ca sĩ cũng nhận được 500 triệu đồng do giọng ca Bông Điên Điển hứa trao tặng khi con nuôi ra ở riêng.

Ngay sau khi phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung làm sáng tỏ sự việc, Nguyên Vũ - bạn thân của giọng ca 7x đã lên tiếng trên trang cá nhân. Anh mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường vì cậu vừa trải qua nỗi đau mất đi mẹ nuôi. Đồng thời, Nguyên Vũ cũng mong sự việc có thể khép lại để người bạn quá cố của anh có thể yên tâm nhắm mắt.

"Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong. Tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên. Bên cạnh đó em còn được nhận 500 triệu tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại đây, hãy để người đã mất an lòng ra đi.

Mong mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi. Hãy vị tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm. Tất cả vì tình yêu thương. An nghỉ Phi Nhung yêu nhé" - Nguyên Vũ chia sẻ.

Nguyên Vũ mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường

Ngày hôm nay 11/10, gia đình Hồ Văn Cường đã nhận được toàn bộ số tiền cát xê

Gia đình nam ca sĩ sẽ dọn ra ở riêng sau lùm xùm

Số tiền cát xê, tiền thưởng và 500 triệu đồng do cố ca sĩ Phi Nhung tặng con nuôi cũng được mẹ Hồ Văn Cường quản lý

Là người bạn thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung, Nguyên Vũ hy vọng cô có thể yên nghỉ

Giọng ca Phố Kỷ Niệm cũng mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường vì cậu vừa trải qua nỗi đau mất mẹ nuôi

