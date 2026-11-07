Ca sĩ từng khuynh đảo Vbiz với loạt hit quốc dân: Lấy chồng doanh nhân hơn 10 tuổi, tuyên bố giàu từ năm 16 tuổi

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca đình đám một thời kết hôn với doanh nhân thành đạt, dần lui về chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống sung túc.

Từ hiện tượng Miss Audition đến công chúa Vpop một thời

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006. Khi đó, nữ ca sĩ lọt vào top 10 thí sinh đẹp nhất và gây ấn tượng với khán giả qua hai ca khúc 10 Minutes và Please Tell Me Why. Đây cũng là bước ngoặt đưa cô đến gần hơn với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, Bảo Thy nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc teen-pop. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào, cô liên tục ghi dấu ấn với những ca khúc được giới trẻ yêu thích như Sorry, Ngốc nghếch, Khóc thêm lần nữa và đặc biệt là Công chúa bong bóng.

Không chỉ thành công với các sản phẩm solo, Bảo Thy còn có màn kết hợp đáng nhớ cùng Quang Vinh trong ca khúc Ngôi nhà hoa hồng. Hình tượng công chúa - hoàng tử cùng giai điệu ngọt ngào của bài hát từng trở thành một phần ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả. Thời điểm đó, cái tên Bảo Thy thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí và được nhiều nhãn hàng săn đón.

Bảo Thy bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006.

Từng là thần tượng thanh xuân của hàng triệu khán giả thế hệ 8X, 9X với loạt bản hit đình đám, nữ ca sĩ này có sự nghiệp thành công từ khá sớm.

Cô liên tục ghi dấu ấn với những ca khúc được giới trẻ yêu thích như Sorry, Ngốc nghếch, Khóc thêm lần nữa và đặc biệt là Công chúa bong bóng.

Nữ ca sĩ từng khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ quan điểm về sự giàu có. Năm 2023, trên trang cá nhân, Bảo Thy chia sẻ: "Thy nghĩ mình đã giàu từ năm 16 tuổi vì may mắn có thể tự lập về kinh tế khi là một cô bé tuổi teen!".

Cô cũng nói thêm rằng việc được lao động, kiếm tiền mỗi ngày và có thể chăm lo cho gia đình, xã hội cũng như những người xung quanh mới là điều khiến bản thân cảm thấy giàu có. Khi mới nổi tiếng từ Miss Audition năm 2006, nữ ca sĩ đã có mức cát-xê đáng chú ý.

Cô cũng từng chia sẻ về việc kiếm được nguồn thu nhập tốt nhờ hoạt động âm nhạc, quảng cáo và các sản phẩm dành cho giới trẻ. Có thể nói, Bảo Thy là một trong những gương mặt sớm đạt được thành công về cả danh tiếng lẫn kinh tế trong thế hệ ca sĩ teen-pop đầu tiên của Vpop.

Năm 2023, Bảo Thy từng chia sẻ đã độc lập tài chính từ năm 16 tuổi. Ảnh: FBNV

Kết hôn với doanh nhân

Khi sự nghiệp đã có chỗ đứng trong làng giải trí, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 11/2019. Ông xã của nữ ca sĩ là doanh nhân Phan Lĩnh, người gốc Hà Tĩnh và hơn cô 10 tuổi. Theo chia sẻ của Bảo Thy, anh vốn là đối tác làm ăn của gia đình cô. Hai người quen biết trong một thời gian trước khi nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11/2019, trước đó một ngày cả hai đã tổ chức lễ tại nhà thờ. Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và một số bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Trong những chia sẻ về người bạn đời, Bảo Thy từng dành nhiều lời khen cho ông xã. Cô cho biết bản thân cảm nhận được sự an toàn, bình yên khi ở bên anh. Nữ ca sĩ cũng đánh giá chồng là người chín chắn, sống nguyên tắc và được bạn bè, đối tác quý trọng.

Khi sự nghiệp đã có chỗ đứng trong làng giải trí, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 11/2019. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng đánh giá chồng là người chín chắn, sống nguyên tắc và được bạn bè, đối tác quý trọng. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Bảo Thy giảm đáng kể tần suất hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những chuyến du lịch cùng ông xã. Tháng 11/2021, cô thông báo sinh con trai đầu lòng sau hai năm kết hôn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hành trình mang thai không hoàn toàn dễ dàng.

Kể từ khi làm mẹ, Bảo Thy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con, tận hưởng cuộc sống gia đình và những chuyến nghỉ dưỡng. Cô cũng duy trì sở thích làm đẹp, mua sắm và chăm sóc bản thân. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu như trước, nữ ca sĩ vẫn giữ kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, Bảo Thy giảm đáng kể tần suất hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những chuyến du lịch cùng ông xã. Ảnh: FBNV

Cuộc sống ở tuổi U40

Sau một thời gian ưu tiên cuộc sống riêng, Bảo Thy bắt đầu có những hoạt động nghệ thuật đáng chú ý trở lại trong năm 2026. Đặc biệt, cô tái hợp Quang Vinh trong ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc. Đây là lần kết hợp âm nhạc chính thức của cả hai sau 18 năm kể từ dấu ấn Ngôi nhà hoa hồng. Sự trở lại này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những khán giả từng yêu mến cặp đôi công chúa - hoàng tử một thời.

Ở hiện tại, Bảo Thy không còn đặt nặng việc xuất hiện liên tục trong showbiz mà lựa chọn cân bằng giữa gia đình, công việc và sở thích cá nhân. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi trở thành hiện tượng của dòng nhạc teen-pop, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện. Với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X, những ca khúc như Công chúa bong bóng hay Ngôi nhà hoa hồng vẫn là một phần ký ức khó quên.