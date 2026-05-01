Ca sĩ Trúc Nhân báo tin tang sự, nhiều sao Việt chia buồn

Ca sĩ Trúc Nhân vừa khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả nghẹn ngào khi báo tin bà nội qua đời. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải bức ảnh đen trắng chụp cùng bà nội kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Kiếp sau. Làm Bà Nội của con tiếp nghen!".

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo nghệ sĩ Việt đã để lại lời chia buồn, động viên Trúc Nhân cùng gia đình vượt qua mất mát. Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm, Lê Hiếu, Long Vũ, Diễm Quỳnh, Diệp Chi... đều gửi lời an ủi đến nam ca sĩ.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm bởi trước đó Trúc Nhân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên ông bà và gia đình.

Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông, Trúc Nhân từng cho biết anh có tình cảm đặc biệt với người thân, nhất là ông bà nội, ngoại. Nam ca sĩ nhiều lần nhắc đến việc luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình giữa lịch trình nghệ thuật bận rộn.

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, anh xúc động nói rằng điều may mắn nhất của một người là "vẫn còn có cơ hội để được báo hiếu". Không chỉ vậy, giọng ca "Bốn chữ lắm" còn từng gây chú ý khi đưa cả đại gia đình tham gia vào một sản phẩm âm nhạc của mình. Hình ảnh nhiều thế hệ sum vầy cho thấy Trúc Nhân luôn xem gia đình là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc sống và sự nghiệp.

Sự ra đi của bà nội là cú sốc tinh thần lớn đối với Trúc Nhân. Những chia sẻ của anh không chỉ khiến bạn bè đồng nghiệp xót xa, mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người về tình thân và sự gắn bó gia đình thiêng liêng.