Ca sĩ Trang Anh - người đang gây chú ý với ca khúc "Kem Bạc Hà" là ai?

Trang Anh sinh năm 2007 tại Hà Nội, là gương mặt trẻ từng gây chú ý khi tỏa sáng và lọt vào Top 8 chương trình Giọng hát Việt Nhí 2021. Tại sân chơi này, cô ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc, phong thái biểu diễn tự nhiên cùng ngoại hình xinh xắn, dễ thương.

Sau cuộc thi, Trang Anh tiếp tục khẳng định mình khi giành ngôi Á quân Đấu trường âm nhạc nhí 2020, Giải nhì Liên hoan hát tiếng Anh TP Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình âm nhạc lớn của VTV, THVL1 như Sàn chiến giọng hát, Người hát tình ca, Giai điệu kết nối…

Hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu của Trang Anh trong MV.

Hiện Trang Anh đang theo học năm 3 khoa Sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song song với đó, cô cũng là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng nhận học bổng toàn phần nhờ thành tích học tập xuất sắc do Trường quốc tế Mỹ Ivy Global School trao tặng.

Sau màn debut gây chú ý với Hẹn Nhau Dưới Trời Sao, ca sĩ trẻ Trang Anh tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới mang tên Kem Bạc Hà. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, đậm tinh thần mộng mơ của tuổi trẻ, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của Trang Anh trong cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Nếu Hẹn Nhau Dưới Trời Sao là lời chào đầu đầy cảm xúc thì Kem Bạc Hà mở ra không gian âm nhạc dịu dàng và sâu lắng hơn, khắc họa thế giới nội tâm của một cô gái sống nhiều trong tưởng tượng. Ca khúc xoay quanh những rung động đầu đời mong manh, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng bằng những giấc mơ nhỏ giữa thực tại lặng im. Nhẹ nhàng và mộng mơ, Kem Bạc Hà ẩn chứa nét cô đơn rất khẽ, phản ánh tâm lý của những người trẻ luôn tin vào những điều đẹp đẽ, dù chỉ tồn tại trong suy nghĩ.

Ngoài âm nhạc Trang Anh đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chia sẻ về tên gọi ca khúc, Trang Anh cho biết: "Kem Bạc Hà là một hình ảnh rất gần gũi nhưng cũng nhiều cảm xúc. Bạc hà có vị mát, hơi the và không quá ngọt, giống như cảm giác của những rung động đầu khi thích một ai đó: trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng pha chút cô đơn.

Trong câu chuyện âm nhạc của mình, "Kem Bạc Hà" đại diện cho những cảm xúc mong manh và trong trẻo khi yêu trong thầm kín. Đó là thế giới mơ mộng mà mình thường xây dựng nơi những điều chưa từng xảy ra vẫn được giữ gìn bằng trí tưởng tượng.

Hình ảnh này tượng trưng cho những giấc mơ nhỏ, rất bình dị nhưng ấm áp: được ở bên người mình thích, dù chỉ trong suy nghĩ. Kem Bạc Hà cũng phản ánh sự đối lập quen thuộc trong âm nhạc của mình giữa một thực tại có phần cô đơn và một thế giới nội tâm đầy hy vọng, nơi cảm xúc được trân trọng".

Trang Anh cho biết, cô không cố làm khác bằng cách phức tạp hoá âm nhạc hay tạo ra những cấu trúc quá cầu kỳ. Với Kem bạc hà, điều cô quan tâm nhiều hơn là không gian cảm xúc mà bài hát mang lại. Cũng bởi vậy, cô chọn cách kể chuyện chậm rãi, tiết chế, không vồ vập.

Hiện tại, "Kem Bạc Hà" đang gây chú ý khi thu hút hàng trăm ngàn lượt view trên các nền tảng nhạc số. Nhiều khán giả nhận định Trang Anh là gương mặt mới đáng chú ý trong năm 2026, với khả năng hát, sáng tác và chơi nhạc cụ thuần thục.