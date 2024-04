Ca sĩ Thu Phương: Tôi cũng 52 tuổi rồi, mặc thiết kế của Hoàng Hải cũng mệt nhọc lắm, phải hóp bụng

Tối 19/4, Tuần lễ "Khu vườn âm nhạc - Tinh khôi bách hợp tháng 4" đã chính thức khai mạc tại bán đảo Hoàng Cầu, Hà Nội. Phát biểu tại buổi khai mạc, CEO, tổng đạo diễn, ca sĩ Phan Anh cho biết, lễ hội hoa bách hợp đã được diễn ra định kỳ từ năm 2018 với nhiều hoạt động nổi bật.

"Lễ hội hoa hách hợp năm nay càng ý nghĩa hơn khi chúng tôi kéo dài suốt 10 ngày từ 19/4 đến hết 28/4 nhằm chào mừng 49 nam ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2024. Và tròn 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 – 7/5/2024", Phan Anh chia sẻ.

Phần trình diễn thời trang của hoa hậu Đỗ Hà (áo dài trắng) và hoa hậu Đoàn Thu Thủy (áo dài hồng).

Sau bài phát biểu là các chương trình nghệ thuật ấn tượng. Đó là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của các người mẫu và hoa hậu nổi tiếng như Đỗ Hà, Đoàn Thu Thủy...

Đặc biệt chương trình ca nhạc với phần biểu diễn của ca sĩ Thu Phương đã nhận được sự yêu thích của khán giả và quan khách có mặt. Thu Phương liên tục biểu diễn loạt ca khúc như: Dòng sông lơ đãng, Hà Nội 12 mùa hoa, Dấu chân địa đàng, Xin lỗi lần cuối...

Mặc dù, ngay khi bước lên sân khấu, Thu Phương đã dính sự cố về tai nghe nhưng nữ ca sĩ vẫn bình tĩnh giải quyết, chia sẻ, hát cháy hết mình và nhận được sự thông cảm, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.



Thu Phương cháy hết mình tại đêm nhạc.

Không chỉ hát hay, Thu Phương còn khiến người xem thích thú ở phần trò chuyện, giao lưu. Cô tỏ ra rất thân thiện và coi khán giả như người thân yêu của mình. Sau khi hát xong khoảng 5,6 bài ca sĩ Thu Phương khéo léo pha thêm chút hài hước, hóm hỉnh, xin phép khán giả vào thay đồ, cô nói:

"Bình thường cái đầm này Thu Phương có mặc một vài lần nhưng hát một vài bài ok, quay hình đứng một chỗ thì ok mà đi lại nhiều quá thì không ok tý nào. Tay chân không giơ lên được cho nên tý hát xong bài này cho phép Phương vào để thay cái khác, chứ thế này không hát được, căng thẳng quá.

Thu Phương cũng 52 rồi, đầu năm và đuôi cũng mới bắt đầu thế nên mặc thiết kế của Hoàng Hải nó cũng mệt nhọc lắm ạ bởi vậy để đẹp nó cũng muôn vàn và khổ ải, cũng phải hóp bụng vào một tý nhưng ca sĩ mà hóp bụng thì hỏng hết bánh kẹo rồi nên đôi khi mình đành phải cố gắng".

Không chỉ hát hay, Thu Phương còn nói chuyện rất có duyên.

Chia sẻ của Thu Phương khiến khán giả phải bật cười và vỗ tay thích thú. Nhiều người trầm trồ vì không thể tin được ở tuổi 52 nhưng Thu Phương vẫn rất xinh đẹp đặc biệt là sở hữu vóc dáng không khác gì người mới ngoài đôi mươi. Càng về cuối chương trình, Thu Phương hát càng sung, cô cảm ơn ông xã là Dũng Taylor đã hộ tống cô đi diễn và luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ.

Được biết, trong tuần lễ "Khu vườn âm nhạc - Tinh khôi bách hợp tháng 4" còn có nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các ca sĩ như Vicky Nhung, Lệ Quyên, Bằng Kiều... sẽ diễn ra tại Skyline Entertainment Hà Nội.