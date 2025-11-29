Ca sĩ tầm trung cố tình mặc hở, không thấy quyến rũ chỗ nào chỉ thấy phản cảm

Tối ngày 28/11, đêm trao giải MAMA 2025 D-1 đã được diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi kết thúc D-1, trên mạng xã hội một tiết mục biểu diễn đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhân vật chính của cuộc tranh luận lần này là nhóm nhạc nữ I-DLE, vốn nổi tiếng với hình tượng tự chủ, mạnh mẽ và không ngại thử nghiệm những phong cách táo bạo.

Màn trình diễn Good Thing của I-DLE tại MAMA 2025

Tại sân khấu Good Thing, I-DLE lựa chọn trang phục mang tính gợi cảm với nhiều chi tiết cắt xẻ, khoe nhiều da thịt, nhưng thay vì nhận được lời khen ngợi về sự quyến rũ, nhóm lại vấp phải phản ứng gay gắt từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu và thất vọng, cho rằng việc lựa chọn trang phục gợi cảm trong bối cảnh đặc biệt của Hongkong (Trung Quốc) là thiếu tinh tế. Thành phố này vừa trải qua một sự cố hỏa hoạn lớn, khiến không ít người cho rằng không khí chung cần sự trang trọng và cảm thông hơn, thay vì những màn trình diễn mang tính phô trương hình thể.

Sân khấu gợi cảm của I-DLE

Nhóm không tiết chế vũ đạo

Trang phục hở

Tâm điểm của mọi chỉ trích đổ dồn về trưởng nhóm Soyeon. Trong bộ trang phục thiếu vải với nhiều chi tiết cắt xẻ táo bạo, Soyeon không chỉ bị nhận xét là mặc hở quá đà mà còn bị soi xét kỹ lưỡng về cách thể hiện trên sân khấu. Những động tác vũ đạo và biểu cảm được cho là cố tình làm nổi bật sự sexy đã khiến màn trình diễn trở nên gượng ép và thiếu tinh tế trong mắt một bộ phận khán giả.

Trưởng nhóm Soyeon là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất

Một tài khoản mạng xã hội thẳng thắn bình luận: “Soyeon không có vibe sexy nên mỗi khi làm những động tác kiểu vậy trông lố lắm”. Ý kiến này cho rằng sự cố gắng thể hiện hình ảnh quyến rũ đã vượt quá khả năng và hình tượng vốn có của nữ thần tượng, dẫn đến hiệu ứng ngược. Ngoài ra, không ít người khác cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng màn trình diễn thiếu sự đồng cảm với bối cảnh chung. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến bênh vực Soyeon và nhóm vì trang phục biểu diễn trên sân khấu vốn phụ thuộc vào quyết định của stylist và cho rằng stylist mới là người kém tinh tế trong vấn đề này.

Trong bối cảnh MAMA 2025 diễn ra ngay sau sự cố hỏa hoạn lớn, việc lựa chọn những bộ cánh quá táo bạo và thiếu tiết chế đã làm tăng thêm sự nhạy cảm của tình huống

Thực tế, việc trình diễn với concept sexy, gợi cảm luôn là một đề tài gây tranh cãi không hồi kết đối với các nhóm nhạc nữ Kpop. Đây là một con dao hai lưỡi, vừa giúp nghệ sĩ tạo ấn tượng mạnh mẽ, vừa dễ dàng gây ra phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh MAMA 2025 diễn ra ngay sau sự cố hỏa hoạn lớn, việc lựa chọn những bộ cánh quá táo bạo và thiếu tiết chế đã làm tăng thêm sự nhạy cảm của tình huống. Điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc cân bằng giữa sự sáng tạo nghệ thuật và sự tôn trọng bối cảnh xã hội, một bài toán khó mà các công ty quản lý cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Tại MAMA 2025, I-DLE đã được xướng tên ở hạng mục Fan's Choice Award

Tại MAMA 2025, I-DLE đã được xướng tên ở hạng mục Fan's Choice Award bên cạnh nhiều tên tuổi nổi tiếng khác. Là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ tư Kpop, nhóm gây dấu ấn nhờ khả năng tự sản xuất âm nhạc và phong cách nghệ thuật khác biệt. Dù sở hữu nhiều bản hit đình đám như Tomboy hay Queencard nhưng vẫn thường bị đánh giá ở vị thế “tầm trung” so với các đối thủ cùng thời.