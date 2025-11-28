Ca sĩ T. bị cấm diễn toàn quốc làm xét nghiệm ADN, nhận kết quả mà "ú oà ngỡ ngàng"

Những ngày qua, thông tin La Chí Tường bí mật có con với nữ trợ lý Tiểu Sương gây xôn xao showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Theo nguồn tin trong giới, Tiểu Sương đã sinh 1 gái, 1 trai cho "anh sếp" của mình. Dù đã sinh 2 con cho La Chí Tường, Tiểu Sương vẫn không có ý muốn đòi danh phận, cưới xin hay trói buộc tài tử này. Tiểu Sương chỉ muốn La Chí Tường ở cạnh và chăm lo cho mẹ con cô. Do đó, những năm qua, Tiểu Sương và La Chí Tường đều che giấu việc họ có con chung. Trước truyền thông, Tiểu Sương cho biết cô mang thai bằng cách “xin tinh trùng” ở nước ngoài. Còn La Chí Tường lại hợp thức hóa việc làm cha bằng lời tuyên bố nhận 2 con của trợ lý làm con nuôi.

Trước thông tin có 2 con ngoài giá thú với trợ lý Tiểu Sương, La Chí Tường phủ nhận. Đến ngày 26/11, được sự đồng ý của Tiểu Sương, nam diễn viên Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã đưa các con của nữ trợ lý thân cận đi giám định ADN để làm rõ nghi vấn về đời tư. Theo La Chí Tường, anh tiến hành xét nghiệm ADN vì không muốn 2 đứa trẻ vô tội lớn lên trong sự soi mói, gièm pha về thân thế. Kết quả xét nghiệm cho thấy La Chí Tường và 2 con của Tiểu Sương không quan hệ huyết thống cha con với nhau.

La Chí Tường và 2 con của trợ lý Tiểu Sương đi xét nghiệm ADN. Kết quả cuối cùng là họ không có mối quan hệ huyết thống cha - con

Báo cáo giám định ADN của La Chí Tường với 2 con của trợ lý khiến nhiều người vỡ lẽ sự thật rằng họ đã bị tin đồn sai sự thật "dắt mũi". Lần này có thể nói La Chí Tường và Tiểu Sương đã trở thành nạn nhân của việc bị tung tin đồn thất thiệt về đời tư. Nhiều người đã lên án kẻ phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của 2 đứa trẻ.

Trợ lý Tiểu Sương của La Chí Tường tên thật là Từ Quỳnh Sương, 42 tuổi. Tiểu Sương hơn La Chí Tường 1 tuổi. Cô bước vào ngành quản lý nghệ sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) từ giữa - cuối thập niên 1990. Tiểu Sương trở thành quản lý của La Chí Tường từ năm 1997 đến nay. Cô từng được xem là “công thần số 1”, góp phần tạo nên thành công của La Chí Tường.

Tiểu Sương là người đứng sau thành công của La Chí Tường trước khi anh ngã ngựa

La Chí Tường từng được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Thế nhưng, vào tháng 4/2020, danh tiếng của đã La Chí Tường sụp đổ. Anh bị bạn gái có xuất thân gia thế Châu Dương Thanh bóc phốt đời sống riêng bê bối. Trong bức thư tố cáo, Châu Dương Thanh đau đớn vạch trần từng góc khuất trụy lạc, ngoại tình của La Chí Tường.

Từ những tố cáo của hot girl, cánh báo giới đã bóc được dàn bạn tình bí mật của La Chí Tường là nữ diễn viên Hồ Điệp Tỷ Tỷ, mà cả Popu Lady Ngô Vân Đình, Twinko Tiêu Kỳ Huyền, người mẫu mạng Trương Hương Hương, tiếp viên hãng hàng không Rita... Không chỉ vậy, những hình ảnh tài tử Lương Sơn Bá và bạn bè mở party bên hồ bơi cùng 20 hot girl xinh đẹp, gợi cảm cũng bị rò rỉ gây chấn động dư luận.

Năm 2020, Châu Dương Thanh gây chấn động khi công khai tố bạn trai La Chí Tường ngoại tình với nhiều phụ nữ, ăn chơi trác táng

Sự việc là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của La Chí Tường. Chỉ trong 1 đêm, nam diễn viên thiệt hại hơn 14 triệu USD (hơn 344 tỷ đồng) do bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện, nhà đài cắt sóng, ban tổ chức các sự kiện thông báo dừng hợp tác và yêu cầu anh đền bù hợp đồng. Nam diễn viên còn vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn, không được tham gia biểu diễn công khai trên toàn quốc của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đại lục.

Trước làn sóng tẩy chay, La Chí Tường thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hối lỗi. Đầu năm 2022, nam ca sĩ gây sốc khi giả gái, "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực của công chúng. Tuy nhiên, anh không có cách nào để trở lại thị trường giải trí chính thống.

Năm 2022, anh mặt dày cố trở lại showbiz và chiêu trò giả gái, đạo nhái để gây chú ý

