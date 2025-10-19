Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu: "Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao"

Tập 3 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 18/10 chứng kiến cuộc chạm trán giữa dàn "tân binh" Việt Nam với hai nhóm nhạc quốc tế: KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở vòng 1 của công diễn 2. Việc phải cạnh tranh với hai tên tuổi chuyên nghiệp trong khu vực tạo ra không ít áp lực cho những gương mặt non trẻ của Việt Nam.

Soobin với vai trò dẫn dắt đội hình Tân binh thăng cấp đánh giá cả hai nhóm nhạc quốc tế này đều có thế mạnh riêng và đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam.

Ở chặng đầu, KID PHENOMENON có màn trình diễn giao lưu Unstoppable, sau đó là tiết mục Wheelie, trong khi JUSTB lần lượt mang đến tiết mục Medusa, Chest. Cả hai nhóm đều phô diễn màu sắc âm nhạc độc đáo cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Màn trình diễn của các nhóm nhạc trong tập 3 vừa lên sóng.

Về phần dàn "tân binh" Việt Nam, họ khởi động vòng 1 với tiết mục "Không cần nói nhiều" và không may gặp lỗi thiết bị trong lúc thi đấu.

Dù khởi đầu không suôn sẻ, cả nhóm đã nỗ lực mang đến màn trình diễn xuất sắc, nhờ đó, nhóm Tân binh thăng cấp thành công vượt qua thử thách đầu tiên với số điểm 96,5%. Tuy nhiên, họ cần vượt qua cuộc đối đầu căng thẳng ở tuần sau để bảo toàn đội hình sau công diễn 2.

Ở tập 3, sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn tân binh thăng cấp nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu.

Chỉ sau một màn trình diễn thử nghiệm ngắn, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra vấn đề then chốt về "cái tôi" làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm: sự thể hiện của các thành viên quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không thể tìm thấy sự đồng điệu

Các tân binh toàn năng của Việt Nam.

(S)TRONG nhấn mạnh: "Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao.

Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung".

(S)TRONG khuyên nhủ thẳng thắn: "Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất" và "Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ".

Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu:

Trọng Hiếu là khách mời của tập 3.

Anh thẳng thắn góp ý cho các tân binh.

"Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam.

Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật."