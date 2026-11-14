Ca sĩ SN 1989 quê TP.HCM thi đỗ 3 trường đại học: Đi hát nổi tiếng cả nước, đang đại diện Việt Nam bước ra quốc tế

Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật của Vpop. Không chỉ được biết đến với phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh quyến rũ cùng loạt bản hit đình đám, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập xuất sắc thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật của Vpop.

Tóc Tiên tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh ngày 13/5/1989 tại TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng là gương mặt quen thuộc của các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, Tóc Tiên còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng.

Tóc Tiên từng là học sinh lớp chuyên Sinh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Trong kỳ thi Đại học, nữ ca sĩ đạt điểm 10 tuyệt đối môn Sinh học, đồng thời trúng tuyển vào ba trường đại học danh tiếng gồm Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Tóc Tiên từng là học sinh lớp chuyên Sinh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và thi đỗ 3 trường đại học cùng lúc

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn nhận được học bổng sang Mỹ du học. Tuy nhiên, khi đang theo học ngành Y tại Mỹ, cô bắt đầu đứng trước lựa chọn khó khăn giữa con đường học vấn và niềm đam mê nghệ thuật.

Dù gia đình mong muốn con gái tập trung hoàn thành việc học, Tóc Tiên lại quyết định bảo lưu kết quả học tập để theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Sự thay đổi trong định hướng sự nghiệp, cùng việc nữ ca sĩ lựa chọn hình ảnh trưởng thành, gợi cảm, khiến mâu thuẫn giữa cô và mẹ ngày càng căng thẳng. Sau đó, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống tự lập tại Mỹ.

Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam và nhanh chóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình The Remix

Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam và nhanh chóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình The Remix. Tiết mục Ngày Mai kết hợp cùng nhà sản xuất Hoàng Touliver trở thành một trong những màn trình diễn đáng nhớ của chương trình. Đặc biệt, điệu nhảy cồng chiêng gắn liền với ca khúc nhanh chóng được đông đảo khán giả hưởng ứng.

Từ đây, Tóc Tiên liên tục khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt với loạt sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Những ca khúc như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, 1 Cọng Tóc Mai và 906090 góp phần định hình màu sắc âm nhạc riêng của nữ ca sĩ.

Tóc Tiên trở thành ca sĩ nổi bật của Vpop với nhiều bài hit được khán giả yêu thích

Bên cạnh hoạt động ca hát, Tóc Tiên còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò huấn luyện viên, giám khảo và nghệ sĩ khách mời. Cô từng tham gia nhiều chương trình như Giọng Hát Việt, Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Ca Sĩ Mặt Nạ. Ở lĩnh vực điện ảnh, nữ ca sĩ cũng thử sức với diễn xuất, đặc biệt là vai diễn trong bộ phim hành động Thanh Sói.

Năm 2024, Tóc Tiên tiếp tục chứng minh năng lực toàn diện khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn nổi bật cùng kinh nghiệm sân khấu dày dặn, cô liên tục tạo dấu ấn qua các công diễn và xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Tóc Tiên là đại diện Việt Nam tham gia tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Tóc Tiên khi cô được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Đây là mùa giải đầu tiên của cuộc thi âm nhạc phiên bản châu Á, dự kiến diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14/11, quy tụ 11 nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia.

Để tìm ra ca khúc đại diện, Tóc Tiên đã đồng hành cùng 5 đội ngũ sáng tạo trong chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam. Cô lần lượt trình diễn 5 ca khúc với những màu sắc âm nhạc khác nhau, gồm Khó Gì, Em Tiên, Love Always Wins, A To A và Follow Me.

Em Tiên - Tóc Tiên

Sau quá trình bình chọn với sự tham gia của hội đồng chuyên môn, khán giả trong nước và quốc tế, Em Tiên do đội ngũ S•HUBE thực hiện đã giành chiến thắng. Ca khúc chính thức trở thành tác phẩm đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Sản phẩm kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với âm nhạc điện tử hiện đại, đồng thời khai thác những hình ảnh văn hóa quen thuộc như hoa sen, trăng, mây, chim và nón quai thao. Phần trình diễn cũng được đầu tư về trang phục, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu nhằm tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Theo thứ tự biểu diễn được công bố, Tóc Tiên sẽ là nghệ sĩ mở màn đêm chung kết với phiên bản nâng cấp của Em Tiên. Đây được xem là thử thách không nhỏ khi cô phải tạo ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, đây là một dấu mốc đáng chú ý, mở ra cơ hội để Tóc Tiên đưa màu sắc âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế

Đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, đây là một dấu mốc đáng chú ý, mở ra cơ hội để Tóc Tiên đưa màu sắc âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Ảnh: FBNV