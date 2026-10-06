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Ca sĩ SN 1988 rẽ hướng làm MC: Thành công hơn lúc đi hát, giờ sống trong căn hộ cao cấp ở Sài thành

Phác Thái Anh
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Không gian sống của nam nghệ sĩ gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại pha nét tân cổ điển sang trọng.

Minh Xù (SN 1988) là gương mặt hoạt động nổi bật trong showbiz Việt, được biết đến với nhiều vai trò từ ca sĩ, MC đến biên tập viên. Xuất phát điểm là một ca sĩ với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh từng được khán giả yêu mến qua những ca khúc như Một ngày mới, Gọi tên ngày mới... Dẫu vậy, sự nghiệp ca hát của Minh Xù không thực sự bùng nổ như mong đợi. Và sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Minh Xù dần có cơ hội bén duyên với công việc dẫn chương trình và nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Tên tuổi của anh gắn với nhiều gameshow, chương trình truyền hình thực tế như Sàn đấu ngôi sao, Siêu nhí đấu trí... Ở tuổi 38, Minh Xù có sự nghiệp ổn định và cuộc sống đáng chú ý tại TP.HCM. Nam MC hiện sống trong một căn hộ cao cấp được đầu tư, chăm chút khá kỹ lưỡng. Qua những video đời thường được anh chia sẻ, nhiều góc trong căn hộ cũng lần lượt được hé lộ, cho thấy một không gian sống rộng rãi, sang trọng nhưng vẫn có nhiều khoảng xanh và góc thư giãn mang đậm dấu ấn riêng.

- Ảnh 1.

Căn hộ tnằm ở tầng cao của MC Minh Xù có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách sang trọng, phảng phất nét tân cổ điển. Tường và trần nhà hầu hết sử dụng gam trắng làm nền, tạo cảm giác sáng thoáng và giúp những món nội thất nhiều màu sắc trở nên nổi bật hơn. Các gam màu được đưa vào vừa đủ, tạo nên tổng thể rực rỡ nhưng vẫn hài hòa, không bị chói mắt. Từ hệ thống đèn, quạt trần đến bàn ghế và các món đồ trang trí, mọi chi tiết đều được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần tạo nên một không gian sống chỉn chu, sang trọng nhưng vẫn có nét riêng của nam MC.

- Ảnh 2.

Căn hộ của MC Minh Xù được thiết kế theo kiểu không gian mở, ngay từ khu vực cửa vào đã có thể nhìn thấy hai khu vực chức năng ở hai bên là bếp và hệ tủ lưu trữ. Điểm nhấn thú vị của khu vực này nằm ở gam xanh lá trầm được sử dụng cho phần tường và hệ tủ, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa khác biệt trên nền trắng chủ đạo của căn nhà. Hệ tủ kính được tận dụng để trưng bày rượu và ly, vừa thuận tiện khi sử dụng vừa giống như một góc decor, góp phần làm không gian thêm bắt mắt. Trong dịp Tết 2026, căn hộ của Minh Xù đón tiếp nhiều anh chị em đồng nghiệp trong showbiz ghé chơi. Qua những video được nam MC chia sẻ, nhiều góc trong nhà cũng được hé lộ, cho thấy một không gian sống vừa đẹp mắt vừa có nhiều khoảng sinh hoạt rộng rãi để tụ họp bạn bè.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Khu vực bếp nổi bật với hệ tủ hai gam màu xanh - trắng, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa dịu mắt. Không chỉ chú trọng công năng, MC Minh Xù còn dành riêng một khoảng để bố trí hệ kệ tủ trưng bày những món đồ decor, giúp căn bếp thêm sinh động và có điểm nhấn. Các thiết bị, vật dụng gia dụng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, giữ cho khu vực nấu nướng luôn thông thoáng. Nhờ cách bài trí chỉn chu, căn bếp không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác tiện nghi, thoải mái cho những lúc vào bếp.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Khu vực ăn uống được MC Minh Xù bố trí đối diện phòng khách, nổi bật với chiếc bàn dài mặt đá mang vẻ sang trọng, phía sau là hệ tủ trắng kịch trần tạo cảm giác gọn gàng và liền mạch. Một vài chi tiết màu đỏ được khéo léo đưa vào như những nét chấm phá, giúp tổng thể bớt đơn điệu mà vẫn giữ được sự hài hòa. Phía trên bàn ăn là bộ đèn chùm kiểu dáng cầu kỳ, mang đến cho khu vực này một chút hơi hướng cổ điển nhưng không quá nặng nề. Nhờ nằm gần ban công, góc ăn uống luôn có cảm giác thoáng đãng, nhiều ánh sáng, là một nơi khá lý tưởng để gia đình ngồi dùng bữa, trò chuyện, thư giãn.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Góc ban công trong căn hộ của MC Minh Xù là một trong những khoảng thư giãn đáng chú ý nhất nhờ diện tích dài và rộng, đủ để mở ra tầm nhìn thoáng đãng xuống khung cảnh bên ngoài. Nam MC trồng nhiều cây xanh dọc ban công, vừa tạo thêm mảng màu tự nhiên vừa khiến nơi đây trở nên sinh động, dễ chịu hơn. Một bộ bàn ghế nhỏ được bố trí vừa vặn, trở thành góc ngồi uống trà, ngắm cảnh và thư giãn mỗi ngày. Khi cần vận động, khoảng ban công rộng rãi này cũng được tận dụng làm nơi tập yoga, rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà.

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- Ảnh 11.
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Tags

Minh Xù

ca sĩ

căn hộ cao cấp

showbiz Việt

sao Việt

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