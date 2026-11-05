Ca sĩ SN 1977 quê TP.HCM hát 1 đêm bỏ túi 5 cây vàng, 10 bài có 8 hit, sắm biệt thự 30 tỷ

Nghệ sĩ này có sự nghiệp vô cùng đặc biệt.

Nhắc đến những giọng ca đình đám của thị trường nhạc Việt đầu những năm 2000, Lâm Khánh Chi là cái tên để lại nhiều dấu ấn. Trước khi được công chúng biết đến với nghệ danh hiện tại, Lâm Khánh Chi hoạt động nghệ thuật dưới tên Lâm Chí Khanh và nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng loạt ca khúc được khán giả yêu thích, Lâm Chí Khanh từng là gương mặt được nhiều bầu show săn đón.

Nhắc đến những giọng ca đình đám của thị trường nhạc Việt đầu những năm 2000, Lâm Khánh Chi là cái tên để lại nhiều dấu ấn.

Lâm Khánh Chi sinh năm 1977 tại TP.HCM. Từ nhỏ, niềm yêu thích văn nghệ đã sớm bộc lộ. Lâm Khánh Chi bắt đầu theo đuổi con đường ca hát từ khi còn học lớp 9, với những buổi biểu diễn tại nhà hàng và đám cưới. Mức thù lao ban đầu chỉ khoảng 200.000 đồng/show. Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động, cái tên Lâm Chí Khanh dần được đông đảo khán giả biết đến, mở ra cơ hội xuất hiện tại nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhỏ.

Năm 2000, Lâm Chí Khanh bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Những ca khúc như Sầu Thiên Thu, Chia Xa, Kẻ Cắp Trái Tim, Tình Yêu Sỏi Đá, Mùa Đông và Mênh Mông Tình Buồn góp phần tạo dựng dấu ấn riêng. Các sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận, giúp giọng ca này có chỗ đứng trên thị trường nhạc Việt, đặc biệt tại những sân khấu ca nhạc ở các tỉnh thành.

Lâm Chí Khanh từng là tên tuổi được săn đón trong làng nhạc

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là liveshow Bước Nhảy Đầu Tiên được tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lâm Chí Khanh, đồng thời mở ra giai đoạn cát-xê tăng trưởng nhanh chóng. Từ mức 200.000 đồng ban đầu, thù lao biểu diễn lần lượt tăng lên 4 triệu, 10 triệu, 15 triệu và có thời điểm đạt đỉnh 25 triệu đồng cho một lần xuất hiện. Với giá vàng khoảng 5 triệu đồng/cây vào thời điểm đó, mức cát-xê cao nhất tương đương khoảng 5 cây vàng/show.

Tình Yêu Sỏi Đá - ca khúc nổi tiếng nhất sự nghiệp Lâm Khánh Chi

Sức hút của Lâm Chí Khanh thời kỳ đỉnh cao còn được thể hiện qua loạt ca khúc được khán giả đón nhận rộng rãi. Trong những chia sẻ trước truyền thông, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ có sản phẩm gồm 10 ca khúc nhưng tới 8 bài được yêu thích. Những cái tên như Sầu Thiên Thu, Tình Yêu Sỏi Đá, Kẻ Cắp Trái Tim, Tình Cuồng Say và Mùa Đông góp phần tạo nên dấu ấn âm nhạc của cô. Số lượng ca khúc được công chúng đón nhận cũng phần nào lý giải sức hút của Lâm Chí Khanh trên thị trường nhạc Việt đầu những năm 2000.

Không chỉ có mức cát-xê đáng mơ ước, lịch trình biểu diễn thời kỳ đỉnh cao của Lâm Chí Khanh cũng vô cùng dày đặc.

Không chỉ có mức cát-xê đáng mơ ước, lịch trình biểu diễn thời kỳ đỉnh cao của Lâm Chí Khanh cũng vô cùng dày đặc. Trong cuốn tự truyện Lột Xác, cô từng kể chuyện đi hát tại Cà Mau hơn nửa tháng, mỗi đêm chạy hai show. Từ điểm diễn này sang điểm diễn khác, phương tiện di chuyển chủ yếu là canô. Kết thúc lịch trình tại một tỉnh, hành trình biểu diễn lại tiếp tục sang những địa phương lân cận, tạo thành chuỗi lưu diễn kéo dài quanh năm.

Theo thời gian, nghệ danh Lâm Khánh Chi trở nên quen thuộc với công chúng qua một hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều dấu mốc. Bên cạnh âm nhạc, quá trình xây dựng hình ảnh mới cũng trở thành những dấu ấn được truyền thông quan tâm. Sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Lâm Khánh Chi, cô tiếp tục xuất hiện tại các chương trình giải trí, sự kiện và sân khấu biểu diễn, đồng thời duy trì kết nối với khán giả thông qua mạng xã hội.

Sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Lâm Khánh Chi, cô tiếp tục xuất hiện tại các chương trình giải trí, sự kiện và sân khấu biểu diễn

Lâm Khánh Chi từng kể thời điểm nổi tiếng vào năm 2000, mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi đêm diễn, tương đương hơn 5 cây vàng. Khi ấy, tiền kiếm được thường được sử dụng cho những sở thích cá nhân như mua sắm và đổi xe hơi.

Đến tháng 10/2020, Lâm Khánh Chi tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng chồng đặt cọc mua một căn biệt thự có diện tích 15 x 25 m. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, giá mua căn nhà là 27 tỷ đồng; cộng thêm chi phí thiết kế, tổng giá trị căn biệt thự vượt 30 tỷ đồng.

Hình ảnh Lâm Khánh Chi chi 30 tỷ tiền mặt mua nhà từng gây xôn xao

Thời điểm đó, cô cho biết muốn có một không gian rộng rãi để gia đình cùng sinh sống, đồng thời xem đây là món quà dành tặng con trai nhân dịp bé tròn 2 tuổi. Hình ảnh nữ nghệ sĩ mang balo tiền đến đặt cọc nhà cũng khiến nhiều người chú ý.

Dù không còn hoạt động ca hát với tần suất dày đặc như thời kỳ hoàng kim, Lâm Khánh Chi vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Hiện tại, bên cạnh công việc kinh doanh và các hoạt động nghệ thuật, Lâm Khánh Chi dành phần lớn thời gian cho con trai. Lâm Khánh Chi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh chăm sóc và đồng hành cùng bé Thiên Long trên mạng xã hội.

Dù không còn hoạt động ca hát với tần suất dày đặc như thời kỳ hoàng kim, Lâm Khánh Chi vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện

Dù trải qua nhiều biến động trong chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì phong cách sống chỉn chu, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, đầu tư cho trang phục và phụ kiện hàng hiệu. Cuộc sống độc lập cùng khối tài sản từng được công khai khiến cô tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ảnh: FBNV/MXH