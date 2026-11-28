Nhiều netizen khen ngợi anh là người rất trách nhiệm và dũng cảm.

Mới đây, nam ca sĩ Kim Sang Gyun (nhóm JBJ) đã chia sẻ trên mạng xã hội bằng khen mà anh nhận được từ người đứng đầu Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Khu vực Seoul. Kim Sang Gyun tiết lộ rằng anh đã tham gia vào công tác ứng phó và cứu hộ khẩn cấp sau khi một chiếc xe điện va chạm với máy biến áp, gây ra hỏa hoạn tại nơi làm việc của anh.

"Tôi đã tham gia vào công tác ứng phó ban đầu và cứu hộ sau một vụ hỏa hoạn do xe điện va chạm với máy biến áp tại nơi làm việc của tôi. Tôi đã nhận được bằng khen sau khi được Cục Quản lý Nhân lực Quân đội chọn là một trường hợp điển hình về người làm công tác xã hội gương mẫu" - nam idol sinh năm 1995 cho biết.

Kim Sang Gyun nhận được bằng khen từ người đứng đầu Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Khu vực Seoul. Ảnh: X

Nam idol sinh năm 1995 đã tham gia vào công tác ứng phó và cứu hộ khẩn cấp sau khi một chiếc xe điện va chạm với máy biến áp, gây ra hỏa hoạn tại nơi làm việc của anh. Ảnh: X



Hành động anh hùng của Kim Sang Gyun nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều netizen khen ngợi anh là người rất trách nhiệm và dũng cảm. Thành viên JBJ đã thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với vai trò là nhân viên xã hội từ tháng 5/2025.

Kim Sang Gyun sinh năm 1995, ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm ToppDogg vào năm 2013 với nghệ danh A-Tom (sau đổi thành Xeno-T). Trong nhóm, anh đảm nhận vai trò rapper nhờ chất giọng cuốn hút cùng khả năng tự viết lời rap ấn tượng. Sau đó, anh tham gia chương trình Produce 101 mùa 2 của Mnet năm 2017, được công chúng biết đến rộng rãi nhờ phong cách cá tính, mạnh mẽ và năng lượng trình diễn trên sân khấu.

Kim Sang Gyun sinh năm 1995, ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm ToppDogg vào năm 2013 với nghệ danh A-Tom (sau đổi thành Xeno-T). Ảnh: X

Sau đó, anh nổi tiếng nhờ tham gia show sống còn Produce 101. Ảnh: X

Đáng tiếc là Kim Sang Gyun chỉ đứng ở vị trí 26, không lọt vào đội hình chiến thắng 11 thành viên của Wanna One. Nhưng sau đó, anh đã ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm dự án JBJ và sau này cùng Kenta hoạt động với tư cách là thành viên của bộ đôi JBJ95.

Bên cạnh âm nhạc, Kim Sang Gyun còn thử sức ở mảng điện ảnh qua các bộ phim như Barefoot Diva hay I Wanna Hear Your Song, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa tài và bản lĩnh của Kpop. Hiện tại, người hâm mộ đang rất trông chờ những dự án mới của Kim Sang Gyun sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Kim Sang Gyun hoạt động cùng JBJ...

... sau đó là JBJ95

Nguồn: Koreaboo