Ca sĩ RayO trèo rừng, lội thác để quay hình MV "Gió tầng gió, mây tầng mây"

Sau thành công của ca khúc "Cẩm tú cầu", ca sĩ RayO tiếp tục trình làng dự án âm nhạc thứ 2 mang tên "Gió tầng gió, mây tầng mây". Đây là ca khúc thuộc thể loại ballad do nhạc sĩ Thanh Hưng sáng tác. Nhạc phẩm giúp giọng ca 9X khoe được chất giọng ngọt ngào, truyền cảm khi kể câu chuyện về chàng trai ôm ấp mối tình đơn phương với người con gái vì hoàn cảnh.

Ca sĩ RayO.

Với "Gió tầng gió, mây tầng mây", RayO tiếp tục khai thác thế mạnh về giọng hát giàu cảm xúc, như kể cho mọi người nghe về câu chuyện của chính mình. Anh cho biết bản thân may mắn được tiếp xúc, lắng nghe chuyện tình của bạn bè nên vay mượn cảm xúc đó để thể hiện trọn vẹn sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng.

Ngoài ra, RayO không ngại chi tiền đầu tư MV cho ca khúc với những thước phim đẹp mắt, ấn tượng. Nhờ vậy mà khi "Gió tầng gió, mây tầng mây" ra mắt đã nhận được những lời khen ngợi từ phía khán giả.

Nói về lý do trình làng "Gió tầng gió, mây tầng mây" trong thời điểm này, RayO nói mọi thứ đến với anh một cách tự nhiên. Khi "Cẩm tú cầu" được đông đảo khán giả đón nhận, đó là nguồn động lực lớn để nam ca sĩ tiếp tục với những sản phẩm mới. 2 ca khúc này được sản xuất vào cùng một thời điểm nên sau thành công của "Cẩm tú cầu", RayO quyết định giới thiệu đứa con tinh thần còn lại đến với khán giả.

RayO đầu tư nhiều công sức cho sản phẩm mới.

Theo RayO, sản phẩm này hướng đến những người yêu đơn phương, không giữ được tình yêu của mình vì hoàn cảnh của bản thân dù đã cố gắng mọi cách nhưng không thể chăm lo cho người mình yêu.

Thông qua ca khúc, nam ca sĩ mong muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người. Anh chia sẻ: "Mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc, tôi hướng đến cảm xúc là chính. Mong rằng khán giả có được sự đồng cảm. Có thể đó là bài hát buồn nhưng là con người, ai cũng có những cảm xúc khác nhau. Dù buồn vui thì chúng ta vẫn sẽ chọn sống tích cực".

Nam ca sĩ bật mí, anh mất 3 ngày để thực hiện các phân đoạn tại nhiều bối cảnh khác nhau như rừng núi, thác đá. Quá trình làm việc cũng để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên. "Nhớ nhất là quá trình quay tại thác đá. Từ làng, chúng tôi phải đi bộ hoặc mượn xe máy của người dân để chở các thiết bị ghi hình. Khi đến nơi, chúng tôi phải trèo xuống chỗ thác để có được phân đoạn ưng ý nhất".

RayO tiết lộ thêm: "May mắn là trời thương nên "cầu mưa có mưa, cầu nắng có nắng" nên có được những thước phim đẹp. Nhưng khi mưa xong, đường di chuyển lên rất dốc và trơn. Chúng tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của gậy để đi lên, ai cũng lo lắng vì sợ ngã, làm ảnh hưởng đến mọi người phía sau. Thật sự rất nguy hiểm nhưng may sao mọi người vẫn an toàn. Cảm ơn mọi người đã rất sung và nhiệt huyết".

Vẻ ngoài cuốn hút của nam ca sĩ.

Việc ra mắt hai ca khúc liên tục khiến nhiều người cho rằng RayO sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng. Song với nam ca sĩ, để có được những sản phẩm ưng ý này, anh đã phải chật vật, cân nhắc rất nhiều về câu chuyện kinh phí.

Giọng ca 9X nói: "Tôi đã chuẩn bị nhiều sản phẩm cho 2024 và phải cân nhắc chi phí rất kỹ. Nếu sản phẩm không thành công, chắc tôi sẽ áp lực vì lúc đó đã hết vốn rồi, phải lựa chọn cách làm việc khác để phù hợp hơn nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê. Rất may là sự ủng hộ của mọi dành cho "Cẩm tú cầu". Từ đó tôi có nhiều cơ hội làm nghề và có chi phí để đầu tư các sản phẩm tiếp theo".

"Cuối năm tôi sẽ chuẩn bị thêm bài hát mới, có nhiều màu sắc hơn. Mong rằng tôi cũng sẽ hoàn thành album đầu tiên của mình để chinh phục khán giả", anh bày tỏ.