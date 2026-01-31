Ca sĩ quốc dân bị ghét nhất showbiz: Lừa dối fan vì người tình kém 21 tuổi, sân khấu phản cảm hết chỗ nói

Lâm Tuấn Kiệt (Wayne Lim Junjie) từng được xem là biểu tượng cho sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng lâu dài của làng nhạc Hoa ngữ suốt hơn hai thập kỷ. Gia nhập thị trường với vai trò vừa ca sĩ vừa nhạc sĩ sáng tác, anh nhanh chóng tạo dựng vị thế bằng hàng loạt ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á. Thực lực thanh nhạc ổn định cùng tư duy âm nhạc chắc chắn giúp Lâm Tuấn Kiệt nhận được sự công nhận rộng rãi từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, song hành với sự nghiệp nhiều thành tựu, những ồn ào đời tư kéo dài cũng khiến hình ảnh “ca sĩ quốc dân” của anh không ít lần trở thành đề tài gây tranh cãi.

Lâm Tuấn Kiệt từng được xem là biểu tượng cho sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng lâu dài của làng nhạc Hoa ngữ suốt hơn hai thập kỷ (Ảnh: Weibo)

Trong thời gian gần đây, dư luận một lần nữa xôn xao khi cộng đồng mạng bất ngờ đào lại một màn trình diễn từng gây bão của Lâm Tuấn Kiệt trong quá khứ. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt. Trong tiết mục này, nam ca sĩ bị cho là có loạt hành động thân mật quá mức với nữ vũ công, từ việc ôm sát, tương tác gần cho tới những khoảnh khắc gây sốc như hôn môi và thậm chí đặt môi lên ngực bạn diễn ngay trên sân khấu. Thời điểm đó, màn trình diễn từng khiến dư luận dậy sóng khi nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện mang tính phản cảm, không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ đại chúng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt với khán giả trẻ. Ngoài ra, đêm diễn còn xuất hiện thêm một số khoảnh khắc nhạy cảm khác, khiến tên tuổi Lâm Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm tranh luận suốt một thời gian dài.

Cộng đồng mạng bất ngờ đào lại một màn trình diễn từng gây bão của Lâm Tuấn Kiệt trong quá khứ (Ảnh: Weibo)

Không chỉ các ồn ào liên quan đến sân khấu biểu diễn bị khơi lại, đời tư của nam ca sĩ cũng tiếp tục đặt anh vào “tầm ngắm” của dư luận. Vào cuối tháng 12/2025, Lâm Tuấn Kiệt gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái kém anh 21 tuổi, tên Thất Thất. Thông tin này nhanh chóng làm bùng lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ, không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác mà còn vì cách anh xử lý truyền thông trước đó. Cụ thể, vào tháng 2/2025, khi những tin đồn tình cảm bắt đầu xuất hiện, phía Lâm Tuấn Kiệt từng lên tiếng phủ nhận và kêu gọi người hâm mộ không tin, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Tin tưởng vào thông báo này, nhiều fan đã chủ động đứng ra bảo vệ anh trước các suy đoán trên mạng xã hội.

Lâm Tuấn Kiệt gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái kém anh 21 tuổi

Theo một số nguồn tin, Thất Thất cũng xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, đến ngày 29/12/2025, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Thất Thất trong buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của mẹ ruột. Dù không đưa ra lời xác nhận chính thức, động thái này được xem như sự thừa nhận ngầm mối quan hệ. Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng, thậm chí phẫn nộ, bởi họ cho rằng mình đã bị đặt vào thế khó sau khi từng hết lòng bảo vệ thần tượng.

Nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Thất Thất trong buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của mẹ ruột (Ảnh: Weibo)

Tranh cãi tiếp tục leo thang khi cư dân mạng đào lại những phát ngôn cũ của Lâm Tuấn Kiệt, trong đó anh từng chia sẻ không mong muốn yêu người có chênh lệch tuổi tác quá lớn. Thực tế, mối quan hệ hiện tại lại có khoảng cách lên tới 21 tuổi, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa lời nói trong quá khứ và hành động ở hiện tại, khiến niềm tin của một bộ phận người hâm mộ bị lung lay nghiêm trọng.

Lâm Tuấn Kiệt là nghệ sĩ đa năng người Singapore, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, chủ yếu tại thị trường Trung Quốc. Nhờ năng lực chuyên môn vững vàng cùng tầm ảnh hưởng sâu rộng, anh từng được xếp chung hàng ngũ “Tân tứ đại thiên vương” của nhạc Hoa ngữ bên cạnh Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành. Với loạt ca khúc quen thuộc phủ sóng nhiều thế hệ khán giả như Giang Nam, High Fashion… , Lâm Tuấn Kiệt từng duy trì danh xưng “ca sĩ quốc dân” trong suốt một thời gian dài.

Lâm Tuấn Kiệt là nghệ sĩ đa năng người Singapore, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, chủ yếu tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Weibo)

Nam ca sĩ được xem là bảo chứng phòng vé cho các tour concert quy mô lớn (Ảnh: Weibo)

Trên phương diện biểu diễn, nam ca sĩ được xem là bảo chứng phòng vé cho các tour concert quy mô lớn như TIMELINE, IF MIRACLES HAD A SOUND hay JJ20, liên tục cháy vé và được đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng lẫn dàn dựng sân khấu. Dẫu vậy, sự đối lập rõ rệt giữa một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ và những ồn ào đời tư kéo dài đang khiến hình ảnh của Lâm Tuấn Kiệt trong mắt công chúng trở nên nhiều chiều hơn, từ biểu tượng được yêu mến rộng rãi đến cái tên thường xuyên vướng tranh cãi của showbiz Hoa ngữ.