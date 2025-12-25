Ca sĩ Phương Linh được 8 bệnh viện liên hệ

Mới đây, ca sĩ Phương Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc có tới 8 bệnh viện liên hệ với mong muốn hỗ trợ điều trị một vấn đề liên quan đến tóc. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Khi tôi viết bài về phấn chấm hói. Đã có 8 bệnh viện cấy tóc liên hệ với tôi. Tôi suy nghĩ, tôi quay cuồng", Phương Linh hài hước viết.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng, trong đó không ít người thả cảm xúc "ha ha". Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng để lại những lời động viên, trấn an nữ ca sĩ trước sự băn khoăn của cô khi nhận được lời mời làm đẹp từ các bệnh viện.

Phương Linh đăng ảnh tóc ít ở phần trán.

"Chị rất xinh rồi"; "Chị không nói cũng không ai để ý và biết chỗ ấy ấy đâu. Chúng em chỉ mải nhìn mắt chị, nhìn môi chị cười chị hát thôi"; "Nhìn khuôn mặt là đắm say rồi. Chả ai nhìn tóc nổi nữa đâu chị ơi"; "Người ta bận nhìn mặt xinh, mồm duyên, mắt lấp láy đẹp rồi, không ai xèm nhìn hói đâu"... là những lời động viên của cư dân mạng dành cho Phương Linh.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có nhận lời mời can thiệp thẩm mỹ từ các bệnh viện hay không.

Trước đó, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – chồng hoa hậu H'Hen Niê – cũng từng chia sẻ câu chuyện "khổ sở" vì tình trạng hói đầu. Trong một thời gian dài xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện, anh nhận về nhiều ý kiến xoay quanh việc thường xuyên đội mũ. Tuấn Khôi sau đó đã công khai lý do bản thân bị hói, thiếu tự tin về ngoại hình nên phải dùng mũ để che khuyết điểm, đồng thời quyết định cấy tóc để cải thiện diện mạo, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của vợ.

Chồng hoa hậu H'Hen Niê cũng từng khổ sở vì hói.

Phương Linh (tên đầy đủ Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1984 tại Thanh Hóa) là ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2005, nơi cô giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng được chú ý khi song ca cùng Hà Anh Tuấn, ghi dấu ấn với các ca khúc như Cơn mưa tình yêu, Biển và ánh trăng. Sở hữu giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, Phương Linh theo đuổi phong cách pop – ballad nhẹ nhàng, tinh tế. Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ chọn lối đi trầm lắng, ít xuất hiện trên truyền thông và những năm gần đây trở lại với các dự án âm nhạc cá nhân, giữ hình ảnh kín tiếng, chín muồi về cảm xúc.