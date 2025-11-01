Ca sĩ Phúc Anh xúc động khi hoàn thành dự án "54 dân tộc Việt Nam"

Khởi động từ cuối năm 2024, dự án "54 dân tộc Việt Nam" của ca sĩ Phúc Anh được xem là một trong những dự án âm nhạc - thiện nguyện có quy mô và chiều sâu ít thấy.

Không chọn sân khấu rực rỡ hay showbiz hào nhoáng, nữ ca sĩ chọn lên đường - đi qua từng vùng đất, gặp gỡ từng cộng đồng, lắng nghe từng câu chuyện của 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam.

Mỗi điểm đến là một sắc màu. Mỗi ca khúc trong album là một mảnh ghép của đại gia đình Việt. Phúc Anh không chỉ hát về họ, mà còn cùng họ sống, cùng họ sẻ chia niềm vui và khó khăn.

Ca sĩ dành hơn 1 năm để thực hiện dự án này.

Dự án không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn mở rộng thành chuỗi hoạt động thiện nguyện - trao tặng học bổng, phần quà, và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ở khắp mọi miền Tổ quốc.

" Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà là hành trình của trái tim. Tôi muốn qua từng bước chân, từng khung hình, từng tiếng hát, mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và lòng nhân ái của con người Việt Nam " Phúc Anh chia sẻ.

Sau hơn một năm bền bỉ di chuyển và ghi hình, hành trình cuối cùng cũng đã hoàn tất. Ê-kíp của nữ ca sĩ vừa hoàn thành bức tranh hoa sen, được chung tay vẽ nên bởi 54 đại diện của 54 dân tộc anh em, tượng trưng cho sự đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Đây cũng chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dự án.

Chỉ trong vỏn vện 7 ngày cuối cùng, nữ ca sĩ và ê-kíp đã đi qua 6 tỉnh thành từ Nam ra Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi để gặp gỡ 27 dân tộc còn lại ở TPHCM (người M'Nông), Thái Nguyên (5 dân tộc: Ngái, La Ha, La Hủ, Lự và Chứt), Hà Giang (người La Chí, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Giáy, Phù Lá, Pà Thẻn và Pu Péo), Điện Biên (dân tộc Lào, Kháng, Hà Nhì, Cống, Si La, Xinh Mun, Sán Dìu và Mảng), Quảng Trị (dân tộc Bru - Vân Kiều và Tà Ôi), Đà Nẵng (dân tộc Co và Cơ Tu); Khánh Hòa (người Raglai).

Cô và ê-kíp đã đi qua nhiều tỉnh thành, vùng sâu vùng xa để thực hiện dự án.

Nắn nót từng nết cọ để hoàn thành bức tranh.

Như vậy, sau hơn 1 năm, bức tranh hoa sen tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đã được hoàn thiện. Mỗi cánh hoa mang dấu ấn của một vùng đất, một cộng đồng, một câu chuyện. Và khi ghép lại, đó không chỉ là hình ảnh của loài hoa biểu tượng cho sự thanh khiết và đoàn kết, mà còn là tấm bản đồ sống động của văn hóa Việt.

" Bức tranh này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời tri ân dành cho đất nước và con người. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đến từ bàn tay của những em nhỏ - chính là mầm non của tương lai. Tôi tin rằng tình yêu và lòng tự hào dân tộc sẽ luôn nảy nở trong trái tim các em ", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ sau khi hoàn thành những "cánh hoa" cuối cùng trong bức tranh "54 dân tộc Việt Nam".

" Đi qua hơn 50 dân tộc, tôi nhận ra rằng chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, về phong tục, nhưng lại giống nhau ở lòng nhân hậu, ở khát khao sống tốt và yêu thương. Đó là điều khiến tôi tin rằng, âm nhạc thật sự có thể hàn gắn mọi khoảng cách " nữ ca sĩ bày tỏ.