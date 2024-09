Ca sĩ nổi tiếng qua đời sau 3 năm bị xuất huyết não

Vào ngày 6/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Lee Tae Geun (cựu thành viên nhóm Akdong Club) đã qua đời ở tuổi 42. Lee Tae Geun qua đời từ ngày 3/9 và tang lễ đã được tổ chức vào ngày 5/9. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến gia đình của nam ca sĩ.

Vào năm 2022, Lee Tae Geun từng nguy kịch trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nam ca sĩ sinh năm 1982 sút đến 20kg, cao 1m78 nhưng cân nặng chỉ còn dưới 45kg. Anh chỉ còn da bọc xương, không ăn được gì và gần như không thở được. Vợ Lee Tae Geun cho rằng nguyên nhân đến từ tác dụng phụ của vaccine COVID-19, song không được cơ quan chức năng Hàn Quốc công nhận.

Lee Tae Geun thời còn đi hát...

... và khi đổ bệnh

Được biết Lee Tae Geun tiêm vaccine mũi 3 vào ngày 16/12/2021 và có những triệu chứng đau đầu, nôn mửa và chóng mặt 3 tiếng sau đó. Nam ca sĩ đi xét nghiệm máu, chụp X-quang và CT não tại bệnh viện, kết quả cho thấy anh bị xuất huyết dưới màng não. Bình thường, chấn thương ngoại lực sẽ gây ra xuất huyết dưới màng não, tuy nhiên Lee Tae Geun không gặp chấn thương nên các bác sĩ không đưa ra phương pháp điều trị cụ thể.

Kể từ đó, Lee Tae Geun bị mất đi thính giác, những cơn đau đầu dần dữ dội hơn, cơ thể bị co cứng và các ngón tay trở nên cứng đờ. Ca sĩ quá cố đã phải uống rất nhiều thuốc giảm đau để chống chọi với bệnh tật. Vợ của Lee Tae Geun sau đó đã nộp đơn lên Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên yêu cầu này không được chấp thuận do không thể chứng minh bệnh tình của Lee Tae Geun là do tác dụng phụ của vaccine gây ra.

Nam ca sĩ qua đời sau 3 năm chống chọi với bệnh tật, hưởng dương 42 tuổi

Lee Tae Geun sinh năm 1982, tham gia cuộc thi thử giọng của đài MBC và ra mắt trong nhóm nhạc Akdong Club. Nhóm nhạc hoạt động từ năm 2002 đến 2006, Lee Tae Geun sau đó cũng biến mất trong làng giải trí sau đó. Nam ca sĩ và vợ có với nhau 1 cặp song sinh. Sau khi Lee Tae Geun đổ bệnh, gánh nặng tài chính dồn lên vai người vợ suốt 3 năm qua.

Lee Tae Geun thời còn hoạt động trong nhóm nhạc Akdong Club

Nguồn: Newsen