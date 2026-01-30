Ca sĩ nổi tiếng bị tai nạn xe máy kinh hoàng, phải ngồi xe lăn

Chiều 29/1, tờ MK khiến công chúng không khỏi đau xót khi đăng tải câu chuyện bi kịch cuộc đời của nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc Kang Won Rae (nhóm nhạc huyền thoại Clon). Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ họ Kang đã gặp phải vụ tai nạn xe máy thảm khốc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Kang Won Rae lái xe máy trở về nhà sau khi kết thúc hoạt động quảng bá cho album mới. Ở 1 ngã tư, thành viên Clon đã va chạm mạnh với 1 chiếc ô tô quay đầu xe đột ngột.

Cú đâm định mệnh khiến Kang Won Rae bị xuất huyết não, gãy xương chân, xương vai,... và rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù giữ được tính mạng nhưng nam ngôi sao đã bị liệt hoàn toàn phần thân dưới và phải di chuyển bằng xe lăn trong những năm qua. Sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, Kang Won Rae cũng phải dừng mọi hoạt động ca hát để tập trung vật lý trị liệu. Nhóm Clon cũng chính thức tan rã từ đó trong niềm tiếc nuối của công chúng châu Á.

Kang Won Rae mất khả năng đi lại như người bình thường sau vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Nate

Kang Won Rae vốn là "cỗ máy nhảy" ở Kpop vào thời điểm đó, song anh đã phải chấm dứt sự nghiệp nhảy múa trên sân khấu vì bị liệt toàn bộ thân dưới. Thời gian sau đó, nam ca sĩ trở nên mất tinh thần, thậm chí có thời điểm còn cáu kỉnh với người hâm mộ, đuổi luôn cả những fan tới xin chữ ký. Nhờ bà xã - nữ ca sĩ Kim Song, luôn ở bên chăm sóc động viên mà nam ca sĩ dần thoát khỏi cảm giác mặc cảm và dần vực dậy được tinh thần. Tình cảm trước sau như 1 mà Kim Song dành cho ông xã đã khiến công chúng không khỏi cảm động.

Bà xã không bỏ rơi Kang Won Rae sau vụ tai nạn kinh hoàng và đã kề cận bên anh chăm sóc suốt những năm qua. Ảnh: Naver

Đối với 1 nghệ sĩ nhạc dance, việc phải ngồi bất động trên chiếc xe lăn đã là nỗi đau giằng xé không gì sánh được, thế nhưng cuộc đời quá bất công khi còn đem đến thêm tin sét đánh cho cặp vợ chồng: đó là Kang Won Rae bị vô sinh.

2 nỗi bất hạnh cùng ập đến những tưởng đã quật ngã họ, nhưng cặp đôi mạnh mẽ vẫn kiên trì theo đuổi biện pháp thụ tinh nhân tạo. Dẫu vậy, mọi nỗ lực của họ liên tục thất bại trong suốt nhiều năm dài đằng đẵng.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu cuối cùng đã xảy ra. Sau gần 10 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, cuối cùng cặp đôi đã được làm cha mẹ. Chứng kiến niềm hạnh phúc của Kang Won Rae - Kim Song trong khoảnh khắc đón con trai chào đời, công chúng cũng cảm thấy vui lây.