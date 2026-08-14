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Ca sĩ Nguyễn Xuân Trung qua đời

Trạch Dương
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Ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Xuân Trung qua đời ở tuổi 48. Anh được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.

Ngày 14/8, Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội báo tin giảng viên Nguyễn Xuân Trung qua đời lúc 14h50 ngày 13/8 ở tuổi 48.

“Sự ra đi của thầy là mất mát lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, các thế hệ học trò và Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Lễ viếng giảng viên Nguyễn Xuân Trung được tổ chức ngày 16/8 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Sau lễ viếng, linh cữu được đưa đi hỏa táng.

Ca sĩ, giảng viên Xuân Trung qua đời ở tuổi 48.

Thông tin nam giảng viên qua đời khiến đồng nghiệp, học trò và nhiều khán giả từng biết đến anh qua chương trình Vietnam’s Got Talent bất ngờ.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gửi lời chia buồn: “Xin chia buồn cùng gia đình, tập thể thầy cô Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thương xót anh, cầu chúc anh yên nghỉ miền cực lạc và thành kính phân ưu”, Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hằng, ca sĩ Quỳnh Trang cùng đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò cũng để lại lời tiễn biệt.

Ca sĩ Xuân Trung sinh năm 1978, công tác tại Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh công việc giảng dạy, anh biểu diễn tại một số phòng trà và khách sạn ở Hà Nội.

Năm 2012, anh tham gia chương trình Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên. Thời điểm dự thi, anh làm công tác giáo vụ khoa và trợ giảng bộ môn thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Ở vòng loại sân khấu, Nguyễn Xuân Trung chọn ca khúc tiếng Anh More Than I Can Say. Anh cho biết tham gia chương trình với mong muốn thể hiện đam mê và giúp khán giả cảm nhận được tình yêu âm nhạc.

Tiết mục nhận được sự hưởng ứng của khán giả tại trường quay. Nhiều người đứng dậy, vỗ tay hát theo. Sau khi phần trình diễn kết thúc, học trò của Xuân Trung ở phía dưới sân khấu đồng loạt gọi tên, thể hiện sự ủng hộ dành cho thầy giáo.

Xuân Trung gây chú ý lúc tham gia Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên.

Thúy Hạnh và Huy Tuấn đồng ý để Nguyễn Xuân Trung bước vào vòng tiếp theo. Giám khảo nhận xét giọng hát của thầy giáo thanh nhạc khiến họ “nổi hết gai ốc” và quyết định bấm nút đồng ý.

Nguyễn Xuân Trung tiếp tục có mặt tại vòng bán kết. Anh lựa chọn ca khúc tiếng Việt Còn ngày dài còn tình đầy của nhạc sĩ Quốc Bảo, nhưng dừng chân trước vòng chung kết.

Sau cuộc thi, anh trở lại trường, tiếp tục giảng dạy và biểu diễn tại các sân khấu quen thuộc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, nam giảng viên cho biết việc tham gia Vietnam’s Got Talent không làm cuộc sống của anh thay đổi nhiều. Anh không tiếc nuối khi dừng bước vì đến với cuộc thi trong tâm thế thoải mái, không đặt nặng thành tích.

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Nguyễn Xuân Trung

qua đời

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