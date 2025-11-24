Ca sĩ Nguyễn Ngọc Kim Cương bật khóc, ôm chặt lấy bố

Ngày 23/11/2025, tại Đài Truyền hình Hà Nội, MV “Oẳn Tù Tì” chính thức ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương, 13 tuổi. Dự án mang đến sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cùng chung tình yêu dành cho văn hoá Việt.

MV “Oẳn Tù Tì” lấy cảm hứng từ trò chơi tuổi thơ quen thuộc, kết hợp âm hưởng dân gian đương đại với năng lượng trẻ trung. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở ý tưởng dàn dựng như một lễ hội nghệ thuật thu nhỏ, nơi từng cảnh quay, phục trang, gam màu và chuyển động đều được đầu tư chỉn chu. Khán giả được đưa vào không gian lễ hội gồm ba đội Kéo – Búa – Bao thi đấu vui tươi, hóm hỉnh mà vẫn đậm chất Việt.

Nguyễn Ngọc Kim Cương tại buổi ra mắt MV.

Nguyễn Ngọc Kim Cương bạo dạn, tự tin ở tuổi 13. Cô thoải mái chia sẻ cảm xúc.

Giữ vai trò “thủ lĩnh hội làng”, Kim Cương dẫn dắt toàn bộ cuộc chơi bằng phong thái tự tin và nguồn năng lượng bùng nổ. Hình ảnh của cô bé hòa quyện giữa chất liệu dân gian và phong cách EDM hiện đại, tạo nên màu sắc mới mẻ, sinh động. Với giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động và vũ đạo được biên đạo chuyên nghiệp, MV hứa hẹn trở thành sản phẩm thiếu nhi truyền cảm hứng tích cực.

MV gửi gắm thông điệp đưa ký ức tuổi thơ vào nhịp sống hiện đại, khơi dậy nét đẹp trò chơi dân gian và lan tỏa hình ảnh trẻ em thời nay vẫn gìn giữ giá trị truyền thống theo cách tươi mới, sáng tạo. Phần âm nhạc được phối theo phong cách dân gian hiện đại, kết hợp vũ đạo “Oẳn Tù Tì Dance” dễ ghi nhớ, phù hợp với trẻ nhỏ và giới trẻ, có khả năng tạo xu hướng trên mạng xã hội.

Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry.

Kim Cương khoe vũ đạo tại buổi ra mắt.

Trong MV “Oẳn Tù Tì”, Kim Cương thể hiện sự trưởng thành rõ rệt với khả năng vũ đạo chắc nhịp, biểu cảm tốt, xử lý linh hoạt giữa hát và trình diễn. Vũ đạo của MV được biên đạo công phu, kết hợp tinh tế giữa nhịp điệu dân gian và hơi thở hiện đại, tạo nên các tổ hợp động tác trẻ trung, dễ viral, đặc biệt là bộ động tác “kéo – búa – bao”.

Tại buổi ra mắt, bố Kim Cương gây xúc động khi chia sẻ về quá trình cố gắng và nỗ lực của con gái. Ông tự nhận mình là tài xế của 2 mẹ con trong cuộc sống. Trước tâm sự của bố, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã xúc động rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy bậc sinh thành và không ngừng nói lời cảm ơn. Về MV vừa ra mắt, Kim Cương cho biết, cô hi vọng "Oẳn tù tì" sẽ là phiên bản tí hon "Bánh trôi nước" của Hoàng Thùy Linh.

Kim Cương xúc động ôm bố.

Sinh năm 2012 tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Kim Cương là gương mặt triển vọng của nghệ sĩ nhí Việt Nam. Cô bé sở hữu giọng hát trong trẻo, khả năng ngoại ngữ tốt và ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực: ca hát, MC, model, dancesport. Kim Cương từng nổi bật qua các ca khúc như Memories, Hello Việt Nam, Việt Nam những chuyến đi… và là ca sĩ chính của nhiều chương trình trực tiếp trên VTV, Hội đồng Đội Trung ương, các sự kiện quốc gia. Kim Cương đồng thời đảm nhiệm vai trò Đại sứ cuộc thi Ca sĩ nhí Toàn quốc 2025 – 2026 và sở hữu loạt giải thưởng ấn tượng trong âm nhạc, nghệ thuật và thể thao.