Ca sĩ N. thành người thực vật, tính mạng đang "ngàn cân treo sợi tóc"

Viên Duy Nhân là nhạc sĩ - ca sĩ tài năng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, biến cố sức khỏe đã xảy ra khiến Viên Duy Nhân hôn mê sâu, sống đời thực vật suốt 5 năm qua. Theo đó, vào năm 2018, nam nghệ sĩ bị té ngã dẫn đến xuất huyết não ở Thượng Hải (Trung Quốc). Sau ca phẫu thuật, anh sụt hơn 20 kg, phải ngồi xe lăn và tạm dừng tất cả hoạt động nghệ thuật. Gia đình quyết định đưa Viên Duy Nhân về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc.

Năm 2020, trong lúc tập phục hồi chức năng đi lại, Viên Duy Nhân không may lần nữa ngã đập đầu vào thành bếp. Nam nghệ sĩ được chẩn đoán chấn thương sọ não, nguy kịch. Sau đó, anh rơi vào hôn mê sâu, nằm liệt giường và không còn bất cứ phản ứng gì với những tác động bên ngoài. Đến năm 2022, tình trạng của Viên Duy Nhân được đánh giá ngày càng tệ, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Thang điểm hôn mê Glasgow của sao nam tài năng này xuống con số 7, mức độ nặng.

Viên Duy Nhân mất ý thức, trở thành người thực vật sau 2 cú ngã mạnh gây ảnh hưởng đến não bộ

Đến chiều 29/11, theo chị gái Viên Duy Nhân, tình hình của nam nghệ sĩ chuyển biến xấu. Viên Duy Nhân bất ngờ bị sốt cao, tiểu tiện bất thường. Gia đình phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu khẩn. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu trong máu Viên Duy Nhân tăng cao, nghi ngờ nhiễm trùng. Theo đồng nghiệp thân thiết trong showbiz, hiện vẫn chưa có chẩn đoán chính xác về tình trạng của Viên Duy Nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ đã yêu cầu người nhà cho Viên Duy Nhân nhập viện theo dõi.

Tình trạng hiện tại của nam nghệ sĩ kém lạc quan. Gia đình phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu khẩn vào chiều qua (29/11)

Viên Duy Nhân sinh năm 1968. Anh được đánh giá là nghệ sĩ "tài hoa hơn người" của làng nhạc Hoa ngữ, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác. Viên Duy Nhân từng là cố vấn, giám đốc âm nhạc của nhiều show truyền hình ở Trung Quốc đại lục. Anh còn đứng sau loạt album ăn khách của Na Anh, Vương Phi, nhóm nhạc S.H.E.

Về đời tư, Viên Duy Nhân từng kết hôn với Lục Kỳ Nguyên. Năm 2016, họ ly dị. Sau khi Viên Duy Nhân thành người thực vật, Lục Kỳ Nguyên thay chồng cũ nuôi dạy con gái Viên Dung và con trai Viên Nghĩa. Những năm qua, mẹ và chị gái chịu trách nhiệm chăm sóc cho Viên Duy Nhân. Hoàn cảnh gia đình nam nghệ sĩ rất khó khăn, chi phí y tế hầu như được thanh toán nhờ sự hỗ trợ của giới nghệ sĩ và nhà hảo tâm.

Vợ cũ Viên Duy Nhân thay anh chăm lo cho 2 con nhiều năm qua

Nguồn: Sina, Sohu