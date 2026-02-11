Ca sĩ mua 3 mảnh đất để tổ chức concert, sân khấu quốc gia bán sạch 100 nghìn vé trong một đêm

Trong khuôn khổ Mars Concert tổ chức tại Thâm Quyến tối qua, Hoa Thần Vũ đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiết lộ một kế hoạch táo bạo phía sau chuỗi concert mang thương hiệu “Mars”. Nam ca sĩ cho biết anh mong muốn xây dựng một “ngôi nhà” đúng nghĩa dành cho hàng ngàn người hâm mộ, không chỉ là nơi diễn ra các buổi biểu diễn, mà còn là không gian để gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối. Để hiện thực hóa ý tưởng này, Hoa Thần Vũ đã âm thầm tậu về 3 mảnh đất với diện tích lớn, biến concert từ mô hình lưu động thành một địa điểm cố định.

Nam ca sĩ cho biết anh mong muốn xây dựng một “ngôi nhà” đúng nghĩa dành cho hàng ngàn người hâm mộ (Ảnh: X)

Chia sẻ trên sân khấu, Hoa Thần Vũ ví dự án lần này như phiên bản nâng cấp của “công viên giải trí 2.0”. Nếu trước đây, mỗi concert đều bắt đầu từ con số 0, tìm địa điểm, thuê đất, dựng hạ tầng và thiết kế sân khấu tạm thời thì nay, anh và ekip đã sở hữu riêng ba mảnh đất tại khu vực được mô tả là “nơi bốn mùa như xuân”. Ở đó sẽ có Utopia của riêng cộng đồng Mars: nơi diễn ra concert, khu vực ăn uống, vui chơi và một “ngôi nhà ấm áp” đúng như cách nam ca sĩ gọi. Việc Hoa Thần Vũ lặng lẽ chuẩn bị trong thời gian dài rồi mới công bố khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, bởi chỉ tính riêng chi phí mua đất và thi công cũng đã được cho là con số “trên trời”.

Hoa Thần Vũ ví dự án lần này như phiên bản nâng cấp của “công viên giải trí 2.0” (Ảnh: Facebook)

Không chỉ gây choáng bởi mức độ chịu chi, Mars Concert còn là minh chứng rõ nét cho dấu ấn sáng tạo không trùng lặp của Hoa Thần Vũ trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nổi tiếng với những sân khấu được xây dựng theo concept độc đáo và khác biệt, trải nghiệm xem concert của nam ca sĩ từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi biểu diễn thông thường, trở thành điều mà nhiều khán giả Trung Quốc ao ước được trực tiếp cảm nhận. Trước đó, Hoa Thần Vũ từng gây ấn tượng mạnh khi tổ chức Mars Concert trên bãi biển, vào khung giờ rạng sáng - một lựa chọn hiếm gặp trong ngành công nghiệp biểu diễn. Dù thời gian không thuận tiện, hàng ngàn người hâm mộ vẫn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để có mặt, cùng thần tượng đón bình minh và biến buổi diễn thành một ký ức tập thể đặc biệt, khó quên.

Hoa Thần Vũ từng gây ấn tượng mạnh khi tổ chức Mars Concert trên bãi biển (Ảnh: Facebook)

Đỉnh cao sự nghiệp của Hoa Thần Vũ được đánh dấu bằng việc anh trở thành nghệ sĩ thế hệ 9X đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Bird’s Nest) - địa điểm biểu diễn mang tính biểu tượng hàng đầu Trung Quốc. Trong khuôn khổ Mars Concert, mỗi đêm diễn tại đây thu hút hơn 100.000 khán giả, với nhiều suất nhanh chóng cháy vé, đưa tổng lượng người xem trực tiếp lên tới hàng trăm nghìn người. Đáng chú ý, có thời điểm Mars Concert của Hoa Thần Vũ ghi nhận hơn 130.000 khán giả trong một ngày, trở thành một trong những concert có quy mô người xem lớn nhất của nghệ sĩ solo tại thị trường Trung Quốc.

Đỉnh cao sự nghiệp của Hoa Thần Vũ được đánh dấu bằng việc anh trở thành nghệ sĩ thế hệ 9X đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh các dự án concert quy mô lớn, sự nghiệp của Hoa Thần Vũ cũng ghi dấu ấn rõ nét qua chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Bước ra từ một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, nam ca sĩ nhanh chóng khẳng định vị trí riêng nhờ lựa chọn con đường nghệ thuật khác biệt, tập trung vào chiều sâu sáng tác và cá tính biểu diễn thay vì chạy theo xu hướng thị trường. Nhiều sản phẩm âm nhạc của Hoa Thần Vũ từng gây tranh luận khi ra mắt, song lại cho thấy sức sống lâu dài và thường xuyên được tái hiện trên các sân khấu biểu diễn quy mô lớn, tiêu biểu như I Really Want to Love This World, Ashes From Fireworks, Why Nobody Fights…

Sự nghiệp của Hoa Thần Vũ cũng ghi dấu ấn rõ nét qua chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt hơn một thập kỷ (Ảnh: Facebook)

Trong quá trình hoạt động, Hoa Thần Vũ không phát hành sản phẩm với tần suất dày đặc, nhưng mỗi dự án đều được đầu tư kỹ lưỡng từ âm nhạc, concept đến dàn dựng sân khấu. Cách làm nghề thận trọng, nhất quán này giúp anh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ chú trọng chất lượng hơn số lượng, đồng thời duy trì sức hút ổn định trong nhiều năm. Song song với hoạt động biểu diễn, Hoa Thần Vũ cũng thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn, dần trở thành cái tên quen thuộc trên những sân khấu mang tính biểu tượng của showbiz Trung Quốc.

Được mệnh danh là “quỷ tài âm nhạc 9X”, Hoa Thần Vũ sở hữu tư duy sáng tác khác biệt (Ảnh: Facebook)

Được mệnh danh là “quỷ tài âm nhạc 9X”, Hoa Thần Vũ sở hữu tư duy sáng tác khác biệt cùng khả năng trình diễn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Giọng hát nội lực, quãng cao rộng cùng phong cách nghệ thuật giàu cá tính, dù không dễ tiếp cận với số đông, đã giúp anh xây dựng hình ảnh riêng biệt và khó trộn lẫn trên thị trường âm nhạc. Chính sự nhất quán trong định hướng nghệ thuật, kết hợp với cách trân trọng và đầu tư nghiêm túc cho trải nghiệm của người hâm mộ, đã giúp Hoa Thần Vũ hình thành một cộng đồng fan đông đảo và bền vững, đưa tên tuổi anh giữ vững vị thế trong nhóm nghệ sĩ hàng đầu của showbiz xứ tỷ dân.