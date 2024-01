Ca sĩ Kiey ra MV, bài hát là câu chuyện tình có thật của chính chủ

Kiey là con trai út một tập đoàn nghìn tỷ với tên thật là Vưu Tuấn Kiệt. Ngoài kinh doanh, Kiey rất đam mê âm nhạc, anh debut với vai trò ca sĩ hồi tháng 9 năm ngoái.

Kiey từng ra 2 album nhạc ngoại và MV "Mê cung" hồi tháng 9 năm ngoái - một ca khúc tiếng Việt do chàng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ tự sáng tác.

Mới đây, Kiey phát hành MV "White boy I sat next to on the plane", đây là ca khúc nằm trong chuỗi 12 bài hát do Kiey sáng tác trong album vol.3 sẽ ra mắt trong mùa hè năm nay.

Kiey rất yêu âm nhạc

Bài hát này được thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ sáng tác trên máy bay, khi đang đi công tác. Nội dung cũng chính là câu chuyện của chính Kiey khi anh "chạm mặt" người lạ trên máy bay, khiến trái tim mình cảm thấy rung động và xao xuyến.

Nam ca sĩ tâm sự: "Thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị rung động bởi một người lạ. Thật khó để gọi là tình yêu hay "say nắng" vì đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua khi bất chợt, chúng ta thấy được sự đồng điệu, thú vị ở đối phương. Sau lần chạm mặt ấy trên máy bay, tôi trở về phòng và viết ca khúc này ngay khi đang có nhiều cảm xúc hỗn độn".

Chia sẻ thêm về sản phẩm mới này, Kiey cho hay: "Tôi đặt nhiều tâm huyết với ca khúc này từ ca từ đến giai điệu. Tôi tự sản xuất về phần hòa âm phối khí và cả đóng góp ý tưởng cho việc sản xuất MV bởi con đường tôi đang đi và hướng đến là trở thành một nghệ sĩ đa năng".

Hình ảnh trong MV "White boy I sat next to on the plane".

Khi được hỏi có ôm đồm quá không, Kiey chia sẻ: "Nhiều người nói tôi ôm đồm khi làm nhiều vai trò trong một dự án, thay vì chuyên tâm vào giọng hát nhưng có lẽ, tôi dành tình yêu quá lớn cho các sáng tác của mình, muốn mỗi "đứa con" khi ra mắt phải như mong muốn của bản thân.

Tôi cầu toàn nhưng trong âm nhạc, điều đó cần thiết để khán giả hiểu rõ chất riêng của từng nghệ sĩ. Trong tương lai, tôi nghĩ mình sẽ tiết chế, hoặc chia sẻ bớt việc cho các cộng sự nhưng ít nhất, họ phải hiểu âm nhạc và con đường tôi đã lựa chọn khi theo đuổi đam mê".

Một số tờ báo, tạp chí Anh quốc đưa tin về sản phẩm mới của Kiey.

Đáng chú ý, MV mới của nam ca sĩ được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn về nhạc US-UK, đồng thời báo chí nước ngoài cũng đưa tin về chàng ca sĩ Việt Nam ra mắt dự án.

Một số trang báo ở Anh như tờ Music Crown, tạp chí Voxware đã đưa tin về dự án mới của Kiey với lời tán thưởng dành cho sự đa tài của chàng ca sĩ Việt Nam khi anh vừa sáng tác, biểu diễn, hòa âm phối khí cho sản phẩm.