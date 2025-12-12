Ca sĩ K.D viết 365 chữ tuyên bố ly hôn vợ đẹp không thua hot girl sau 5 năm cưới

Ngày 11/12, tờ China Times đưa tin nam ca sĩ Dương Kỳ Dục (thành viên nhóm Lollipop) đăng tải bài viết 365 chữ thông báo ly hôn vợ ngoài ngành trí. Nam diễn viên cho biết anh và Ngôn Ngôn đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 9.
Trong quá trình ly dị, cả hai không xảy ra tranh chấp tài sản hay quyền nuôi con. Họ chia tay êm đẹp, hòa bình. Dương Kỳ Dục khẳng định dù không còn chung lối, anh và vợ cũ vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành, nên người. Dương Kỳ Dục không chia sẻ lý do khiến vợ chồng anh đổ vỡ hôn nhân. Tuyên bố ly hôn của Dương Kỳ Dục gây bất ngờ cho netizen xứ Trung bởi trước đó vợ chồng nam ca sĩ không hề để lộ dấu hiệu rạn nứt nào.
Dương Kỳ Dục thông báo ly hôn vợ Ngôn Ngôn
Dưới đây là bài viết xác nhận ly hôn của Dương Kỳ Dục:
Gửi tất cả những người quan tâm đến tôi, tôi muốn chia sẻ một vài thay đổi gần đây trong cuộc sống của mình. Tôi và Ngôn Ngôn đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình vào tháng 9 vừa qua. Đây là quyết định mà chúng tôi cùng nhau đưa ra sau nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc, tự mình suy ngẫm thấu hiểu và đưa ra lời chúc phúc tương lai với đối phương.
Dù không còn là vợ chồng với nhau, nhưng tình yêu dành cho con của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con, đảm bảo con được lớn lên trong một môi trường ổn định, an toàn và tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi sẽ duy trì sự giao tiếp tốt để giữ gìn sự ấm áp mà các con đã quen thuộc.
Biến cố lần này giúp tôi và Ngôn Ngôn học được cách buông bỏ những ràng buộc và nhìn cuộc sống với lòng trắc ẩn hơn. Một số câu chuyện không cần phải được mô tả là kết thúc, chúng chỉ đơn giản đại diện cho sự thay đổi trong cách chúng ta đồng hành cùng nhau.
Từ nay trở đi, tôi và Ngôn Ngôn sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau với tư cách vợ chồng cũ. Chúng tôi hy vọng thế giới bên ngoài có thể cho chúng tôi và con của chúng tôi một chút không gian để duy trì cuộc sống bình yên.
Do mọi thứ đã thay tôi và tôi đang tập trung nhiều hơn vào con của mình, vì vậy, tôi sẽ không trả lời các câu hỏi về vấn đề gia đình nữa để tránh làm ảnh hưởng đến Ngôn Ngôn, các con và 2 bên gia đình. Cảm ơn các bạn.
Dương Kỳ Dục sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh vào showbiz từ năm 2006 sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Bang Bang Tang. Với tài năng và vẻ ngoài ưa nhìn của mình, Dương Kỳ Dục giành được suất debut trong nhóm nhạc Lollipop. Nhóm Lollipop tồn tại đến năm 2017 thì tan rã.
Tháng 6/2020, Dương Kỳ Dục bất ngờ thông báo kết hôn với Ngôn Ngôn. Vợ của nam ca sĩ là người bình thường, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, Ngôn Ngôn được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm không thua kém bất kỳ hot girl nào. Chỉ sau 1 tháng về chung nhà, vợ chồng Dương Kỳ Dục đón con đầu lòng. Sau đó, họ tiếp tục có con thứ 2 là bé trai.
Nhan sắc xinh đẹp của vợ nam ca sĩ Dương Kỳ Dục
