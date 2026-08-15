Ca sĩ J. "lắm tài nhiều phốt" và ngọc nữ Running Man bí mật hẹn hò hơn 4 năm, đàng trai còn đưa cha mẹ sang nhà gái ăn Tết

2 nghệ sĩ này đã nảy sinh tình cảm sau khi cùng ghi hình show Running Man.

Tối 14/8, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ giữa Jackson Wang (tên tiếng trung: Vương Gia Nhĩ) và Tống Vũ Kỳ trở thành tâm điểm của showbiz Trung Quốc. Từ khóa liên quan đến 2 ca sĩ nằm chễm chệ trên top 1 hot search Weibo. Một người hâm mộ lâu năm của Tống Vũ Kỳ tuyên bố rời fandom, đồng thời tiết lộ người đẹp nhóm (G)I-DLE đã bí mật yêu đương với Jackson Wang hơn 4 năm qua.

Dù từng bị Jackson Wang "cắm sừng", Tống Vũ Kỳ vẫn tha thứ, tiếp tục chuyện tình cảm với nam ca sĩ. Họ thống nhất yêu nhau kín đáo để tránh dư luận điều tiếng và ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của Vũ Kỳ tại Trung Quốc lẫn Hàn Quốc. Tống Vũ Kỳ và Jackson Wang đã cùng đón Valentine năm nay. Vào dịp Tết Nguyên đán, Jackson Wang còn đưa bố mẹ anh sang Hàn Quốc đón Tết cùng Tống Vũ Kỳ.

Trước thông tin tình ái gây xôn xao dư luận, Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, các nguồn tin trong showbiz đều xác nhận 2 idol này quả thật có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Dân tình xứ Trung đang xôn xao trước thông tin Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ chưa chia tay, vẫn bí mật hẹn hò hơn 4 năm qua. Ảnh: Sina.

Jackson Wang "rớt đài" vì ồn ào "bắt cá nhiều tay", dính dáng đến hot girl tai tiếng Blase Loan Loan

Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ từng hợp tác trong chương trình Running Man bản Trung vào mùa 3 và mùa 5. Năm 2021, tương tác của cặp sao trong chương trình tăng rõ rệt và vướng nghi vấn sử dụng nhẫn đôi. Tháng 2/2022, cánh săn ảnh tung clip Tống Vũ Kỳ che chắn kín mít đến nhà của Jackson Wang và ở lại qua đêm sau khi về nước. Paparazzi xứ Trung cho biết họ đã phát hiện 2 nghệ sĩ qua lại từ tháng 11/2021. Trong thời gian hẹn hò, mỹ nhân sinh năm 1999 luôn được tài xế của Jackson Wang đưa đón cẩn thận.

Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Running Man bản Trung. Ảnh: Sohu.

Thế nhưng, sau khi khui chuyện 2 thành viên của Running Man bản Trung hẹn hò, cánh săn ảnh Trung Quốc cũng tố cáo luôn việc Jackson Wang ngoại tình sau lưng Tống Vũ Kỳ, "một chân đạp ba thuyền". 15 ngày sau khi bạn gái trở về Hàn Quốc làm việc, nam ca sĩ cho tài xế riêng đưa đón 2 cô gái lạ mặt về nhà riêng của mình. Đến ngày 22/2/2022, Jackson Wang hẹn hò Tống Vũ Kỳ khi bạn gái về lại Trung Quốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Truyền thông Trung Quốc mỉa mai nam ca sĩ là "bậc thầy quản lý thời gian" - hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc.

Trong lúc yêu đương với Tống Vũ Kỳ, Jackson Wang còn qua lại với 2 cô gái khác. Ảnh: Weibo.

Khi khán giả còn chưa quên chuyện Jackson Wang "cắm sừng" Tống Vũ Kỳ thì đến tháng 9/2022, anh là vướng vào 1 vụ bê bối nghiêm trọng hơn. Thời điểm tài tử Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm trái phép và lộ chuyện từng đi tour 5 ngày 4 đêm với hot girl Blase Loan Loan tại Thái Lan, công chúng phát hiện Jackson Wang cũng nằm trong nhóm bạn bè của cô gái trên. Đáng chú ý, Loan Loan bị nghi vấn hành nghề mại dâm cao cấp trong showbiz Hoa ngữ.

Jackson Wang và hot girl tai tiếng từng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc, "đi tour" Thái Lan nhiều ngày cùng nhau. Không chỉ vậy, anh còn bị lộ tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung Loan Loan và tha thiết muốn gặp hot girl. Không dừng lại ở đó, mỹ nam này còn bị tố có đời sống riêng thác loạn thường xuyên lui tới các quán bar, tham gia bữa tiệc ăn chơi của Seungri (cựu thành viên nhóm BIGBANG).

Nam ca sĩ bại lộ chuyện nhắn tin tán tỉnh, du lịch Thái Lan nhiều ngày với hot girl Blase Loan Loan - người bị nghi là gái mại dâm cao cấp ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Mặc dù Jackson Wang lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực về đời tư của anh, song nam ca sĩ vẫn bị công chúng quay lưng. Anh bị mỉa mai là "trai hư", "lắm tài nhiều phốt" của showbiz Hoa ngữ. Các nhóm fan lớn, gồm những người hâm mộ đã ủng hộ nam ca sĩ 7-8 năm, tuyên bố giải tán. Tất cả bài hát và thông tin về Jackson Wang cũng bị xóa bỏ hoàn toàn trên nền tảng phát hành nhạc lớn nhất Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, đã 4 năm trôi qua, nam nghệ sĩ vắng bóng trên sóng truyền hình xứ tỷ dân.

Jackson Wang bị tẩy chay vì có cuộc sống riêng phức tạp, thị phi. Ảnh: Harpers Bazaar

Jackson Wang sinh năm 1994, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Anh có sự nghiệp thành công tại Hàn Quốc và được yêu thích tại Trung Quốc. Năm 2020, Vương Gia Nhĩ rời công ty quản lý JYP Entertainment, tự thành lập hãng thu âm Team Wang. Đồng thời, anh còn là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính cho thương hiệu thời trang Team Wang Design.

Sau khi về Trung Quốc hoạt động, do có khả năng rap và nhảy tốt, Jackson Wang được mời làm giám khảo của các chương trình tuyển chọn tài năng. Với sự hài hước, thân thiện, anh thường xuyên được mời tham gia các show giải trí, tiêu biểu là Running Man. Jackson Wang cũng là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Coachella.

Trong khi đó, Tống Vũ Kỳ sinh năm 1999, là thành viên của nhóm (G)I-DLE. Với vẻ ngoài xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và tài năng, cô là 1 trong những nữ idol ngoại quốc chiếm được nhiều tình cảm của khán giả Hàn Quốc. Tống Vũ Kỳ cũng là thành viên cố định của chương trình ăn khách Running Man bản Trung. Tuy nhiên, năm nay cô không tham gia ghi hình vì bị chấn thương nặng.

Nguồn: Sina, Sohu