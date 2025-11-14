Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên làm giám khảo tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Ngày mai, 15/11/2025, tại Tòa soạn Báo Nhân Dân – 71 Hàng Trống, Hà Nội, sẽ diễn ra vòng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 và khai mạc Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua những dự án có tác động xã hội bền vững.

Tại Chung khảo, đại diện 27 dự án xuất sắc được lựa chọn từ hơn 160 dự án tham gia vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo, gồm các thành viên có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, Đời sống, Văn hoá xã hội trong và ngoài nước.

Hình ảnh về một số dự án đã vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

Hội đồng giám khảo Human Act Prize 2025 bao gồm các vị:

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Human Act Prize 2025.

Ông Vương Vũ Thắng – Đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp. Ngoài việc dẫn dắt VCCorp đạt nhiều thành tựu, ông còn khởi xướng nhiều hoạt động vì cộng đồng như Giải thưởng WeChoice Awards, Better Choice Awards, Human Act Prize…

Ông Nguyễn Hữu Ninh – Giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học San Diego State (Hoa Kỳ), nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Bà Anjanette Saguisag – Trưởng Chương trình Chính sách Xã hội & Quản trị tại UNICEF Việt Nam (Chief Social Policy and Governance Programme – UNICEF).

Ông Phạm Thái Lai – Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ông từng tham gia nhiều chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân quy mô quốc gia như: Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Doanh nhân nữ Bông Hồng Vàng…

NSND Nguyễn Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân – Chủ tịch PwC Việt Nam, đơn vị thuộc mạng lưới PwC toàn cầu hoạt động tại 151 quốc gia trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, thương vụ và quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; tích cực tham gia và phát biểu tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế.

Bà Trần Mai Anh – Sáng lập, Chủ tịch Quỹ TN&F; đồng thời là nhà báo, tác giả, nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Ông Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2.

Ông Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Không chỉ là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam, Hồ Ngọc Hà còn được biết đến với nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Gần đây, nữ ca sĩ đã quyên góp 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão lũ tại miền Trung. Cô cũng công khai trích 500 triệu đồng từ cát‑xê để giúp đỡ bà con vùng lũ, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp, Hồ Ngọc Hà còn tiếp tục hành trình thiện nguyện lâu dài qua chương trình “Hành trình 20+”. Trong chuyến đi mới nhất đến mái ấm chùa Phật Minh (Vĩnh Long), cô đã trao học bổng đến hết lớp 12 cho một bé gái mồ côi và tặng xe đạp điện cùng nhiều phần quà để hỗ trợ cuộc sống các em.