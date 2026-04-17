Ca sĩ hết thời hủy show

Meghan Trainor hủy chuyến lưu diễn

Mới đây, Meghan Trainor đã chính thức thông báo hủy toàn bộ tour diễn The Get In Girl, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trên MXH cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ đây là quyết định không hề dễ dàng sau “rất nhiều suy ngẫm và những cuộc tranh luận khó khăn”.

Cô cho biết việc phải cùng lúc chuẩn bị cho album mới, lên kế hoạch lưu diễn, đồng thời chào đón thành viên mới trong gia đình đã khiến bản thân rơi vào trạng thái quá tải. “Mình cần được ở nhà và có mặt bên cạnh tất cả mọi người trong gia đình ngay lúc này” , Meghan viết. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì sự thay đổi đột ngột này, đồng thời khẳng định sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.

Chia sẻ của Meghan Trainor: "Sau rất nhiều suy ngẫm và những cuộc tranh luận khó khăn, mình đã phải đưa ra quyết định là hủy bỏ Tour diễn The Get In Girl. Việc phải cân bằng giữa việc phát hành album mới, chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn, đồng thời chào đón cô con gái nhỏ vừa mới gia nhập gia đình 5 người của chúng mình, thực sự đã trở nên quá sức đối với mình vào lúc này. Mình cần được ở nhà và có mặt bên cạnh tất cả mọi người trong gia đình ngay lúc này.Mình biết điều này sẽ mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ, và mình vô cùng xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng. Nhưng mình biết đây là quyết định đúng đắn nhất cho gia đình và cho bản thân mình hiện tại. Mình hứa rằng mình sẽ sớm quay trở lại, và mình nóng lòng muốn các bạn được thưởng thức album mới này. Mình rất tự hào về nó, và mình mãi mãi biết ơn tình yêu cũng như sự ủng hộ của các bạn dành cho mình. Luôn luôn là như vậy."

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến thông cảm, quyết định hủy tour của Meghan Trainor cũng vấp phải không ít hoài nghi từ cư dân mạng. Trên nhiều diễn đàn, một bộ phận khán giả cho rằng nguyên nhân thực sự có thể đến từ việc tiêu thụ vé không như kỳ vọng. Nghi vấn “ế vé” nhanh chóng lan rộng, kéo theo những tranh luận về việc liệu nữ ca sĩ đã không còn đủ sức hút ở thị trường âm nhạc toàn cầu. Không ít ý kiến thẳng thắn nhận định Meghan Trainor đã qua thời kỳ hoàng kim, khó cạnh tranh với lớp nghệ sĩ pop mới đang liên tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng.

Sự nghiệp âm nhạc của Meghan Trainor

Meghan Trainor (tên đầy đủ: Meghan Elizabeth Trainor), sinh ngày 22/12/1993 tại Nantucket, Massachusetts (Mỹ), là ca sĩ - nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, với cha là nhạc công chơi organ tại nhà thờ, cô sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Meghan bắt đầu sáng tác từ năm 11 tuổi và thậm chí đã tự sản xuất các album trong phòng thu tại gia khi còn ở tuổi thiếu niên.

Giai đoạn 2014 - 2016 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao rực rỡ của Meghan Trainor khi cô nổi lên như một hiện tượng pop toàn cầu với phong cách doo-wop pha retro độc đáo. Ca khúc All About That Bass trở thành “cú nổ” lớn, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 8 tuần liên tiếp, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tích cực về cơ thể (body positivity).

Thành công này nhanh chóng đưa Meghan Trainor lên hàng ngũ những ngôi sao pop đáng chú ý nhất thời điểm đó. Năm 2016, cô giành giải Grammy Awards cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, củng cố vị thế trong ngành công nghiệp âm nhạc. Hàng loạt ca khúc tiếp theo như Lips Are Movin, Dear Future Husband, No hay Me Too đều đạt thành tích thương mại ấn tượng, giúp tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ, sự nghiệp của Meghan Trainor bắt đầu đối mặt với nhiều thách thức. Vấn đề sức khỏe trở thành rào cản lớn khi cô phải trải qua hai cuộc phẫu thuật dây thanh quản, buộc phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài. Khoảng trống này khiến sức nóng của cô suy giảm đáng kể trong bối cảnh thị trường pop thay đổi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hướng đi âm nhạc của Meghan cũng dần bị đánh giá là thiếu đột phá. Album Treat Myself (2020) liên tục trì hoãn trước khi phát hành, và khi ra mắt, sản phẩm không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách của cô trở nên lỗi thời so với xu hướng pop hiện đại, thậm chí bị gắn mác là đơn giản, thiếu chiều sâu.

Những năm gần đây, Meghan đã qua thời hoàng kim. Trong làn sóng TikTok, ca khúc Made You Look (2022) bất ngờ tạo hiệu ứng mạnh, viral toàn cầu với hàng trăm nghìn clip biến hình, giúp cô quay trở lại Billboard Hot 100 sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, ngoài hiện tượng này, các sản phẩm của nữ ca sĩ gần như không còn tạo được cơn sốt như thời gian trước đó.

Meghan Trainor có gia đình hạnh phúc

Meghan Trainor xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với công chúng, không còn theo đuổi hình mẫu pop star truyền thống mà chuyển sang định vị như một nghệ sĩ - người mẹ hiện đại, tích cực và thân thiện. Cô mở rộng hoạt động sang podcast, truyền hình và duy trì sự hiện diện ổn định trong đời sống giải trí. Có thể thấy, dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao về mặt thương mại, Meghan Trainor vẫn đang tìm cách tồn tại trong ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi từng ngày.

